La plateforme de trading eToro dépasse ses estimations de bénéfices grâce à une activité de marché soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 4, des commentaires du directeur général aux paragraphes 5 et 6, met à jour les actions)

La plateforme d'échange d'actions et de crypto-monnaies eToro ETOR.O a battu les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi , la forte activité des marchés financiers ayant entraîné une hausse des revenus de transactions, ce qui a fait grimper ses actions de 18,4%.

Les actions américaines ont connu un trimestre optimiste , les baisses de taux d'intérêt ayant soutenu la confiance des investisseurs, bien que la volatilité de la crypto-monnaie ait incité certains acteurs du marché à la prudence. En novembre, le bitcoin a connu sa plus forte baisse mensuelle depuis la mi-2021.

Dans le même temps, une forte concentration des investissements dans certaines actions liées à l'IA a entraîné une flambée des valorisations, suscitant des inquiétudes quant à l'apparition d'une bulle sur le marché.

Le revenu net des transactions sur les actions, les matières premières et les devises a augmenté de 43 % pour atteindre 115,6 millions de dollars, grâce à la rotation des investisseurs entre les crypto-monnaies et les classes d'actifs traditionnelles, avec une performance particulièrement forte dans les matières premières.

Les clients natifs de la cryptographie qui avaient principalement échangé des actifs numériques négociaient maintenant des matières premières - ce que la société n'avait pas vu auparavant - a déclaré le directeur général Yoni Assia lors d'un appel avec des analystes.

"Je pense donc qu'il y a une certaine convergence ou un passage des crypto-monnaies, qui ont maintenant une volatilité plus faible, à l'or, à l'argent et à d'autres matières premières qui ont une volatilité plus élevée", a déclaré M. Assia.

Une nouvelle vague d'entreprises fintech a émergé ces dernières années, défiant les institutions établies de Wall Street en attirant des investisseurs plus jeunes avec des transactions moins chères, des applications intuitives et un accès plus facile à une gamme plus large d'options d'investissement.

Les actifs sous administration de la firme basée à Tel Aviv ont augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 18,5 milliards de dollars.

Cependant, la contribution nette, qui déduit le coût des revenus des actifs cryptographiques et les dépenses d'intérêt de la marge, a chuté de 10 % pour atteindre 227 millions de dollars.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 71 cents par action pour les trois mois clos le 31 décembre, dépassant les estimations des analystes de 63 cents par action, selon les données compilées par LSEG.