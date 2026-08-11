La plateforme de trading eToro dépasse les prévisions de bénéfices et vise la croissance aux États-Unis avec l'acquisition de TradeZero

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de trading eToro ETOR.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre et a annoncé son intention d'acquérir son concurrent TradeZero dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur pouvant atteindre 231 millions de dollars, dans le but d'accélérer son expansion aux États-Unis.

Les marchés sont restés volatils tout au long du trimestre considéré, les tensions géopolitiques persistantes et l'évolution des discours autour des bouleversements liés à l'intelligence artificielle ayant déstabilisé les investisseurs.

Cette volatilité tend à profiter aux plateformes de trading, les investisseurs rééquilibrant de plus en plus leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

Le résultat net des activités de trading sur actions, matières premières et devises a progressé de 24 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 141,6 millions de dollars au cours du trimestre considéré, grâce notamment à une activité de trading sur actions plus soutenue.

Plus de 60 % des utilisateurs ayant négocié des matières premières au cours des deux trimestres précédents ont ensuite négocié des actions au cours du trimestre considéré, a indiqué eToro.

Sur une base ajustée, eToro a réalisé un bénéfice de 68 centimes par action au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les prévisions de 61 centimes, selon les estimations compilées par LSEG.

EXPANSION AUX ÉTATS-UNIS

eToro prévoit que l’acquisition de TradeZero lui permettra d’élargir sa base de clients particuliers et de se doter d’une infrastructure de trading plus solide afin de renforcer sa présence aux États-Unis, où la société a lancé sa plateforme en 2019.

Si l’Europe et le Royaume-Uni constituent les marchés principaux d’eToro depuis sa création, la société s’est concentrée sur sa croissance dans la région Asie-Pacifique et sur le continent américain.

“L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante dans le développement de nos activités aux États-Unis. Cette opération nous permet de lancer plus rapidement de nouveaux produits destinés à la clientèle américaine et renforce notre offre”, a déclaré Yoni Assia, directeur général d’eToro.

Fondée en 2015, TradeZero est une société de courtage axée sur le marché américain qui s’adresse aux traders actifs, et qui opère également au Canada et sur les marchés internationaux. La société a généré environ 80 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours des douze derniers mois.

Cette opération devrait permettre d’augmenter le bénéfice ajusté dès la première année suivant sa finalisation, prévue au cours du premier semestre 2027.

Jefferies a conseillé eToro dans le cadre de cette opération, tandis que J.P. Morgan Securities a conseillé TradeZero.