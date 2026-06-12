La plateforme de streaming Roku bondit après l'annonce de négociations en vue d'une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** L'action de la plateforme de streaming Roku

ROKU.O a bondi de 22,5 % pour atteindre 146,68 dollars

** La société serait en pourparlers en vue de sa cession, rapporte Bloomberg News, citant des sources proches du dossier

** Roku serait en pourparlers avec au moins une entreprise américaine du secteur des médias au sujet d'une éventuelle fusion, selon le rapport

** Aucune décision définitive n'a été prise et rien ne garantit que les discussions aboutiront à une transaction, précise le rapport

** Roku n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** En incluant la hausse de la séance, ROKU affiche une progression de 33,4 % depuis le début de l'année