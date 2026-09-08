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La plateforme de santé basée sur l'IA Forus est valorisée à 3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 14:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de santé basée sur l'IA Forus a annoncé mardi avoir levé 150 millions de dollars lors d'un tour de table qui a valorisé l'entreprise à 3 milliards de dollars, triplant ainsi sa valorisation en environ quatre mois.

Voici plus de détails:

* Ce tour de table de série C a été mené par Bain CapitalVentures, qui soutient Forus depuis son tour d'amorçage. Des investisseurs existants, notamment Thrive Capital, General Catalyst et Accel, y ont également participé.

* La plateforme de Forus utilise des agents basés sur l’IA pour aider les médecins et les patients à gérer les étapes entre la prescription et le début du traitement, notamment les autorisations des assurances, l’aide financière et l’approvisionnement en médicaments.

* L’entreprise a indiqué qu’elle utiliserait les fonds levés pour étendre sa plateforme à davantage de spécialités médicales et de contextes de soins, élargir les capacités de sa technologie et investir dans ses effectifs.

* La start-up new-yorkaise a précisé que sa plateforme était utilisée par des prestataires de soins de santé dans l’ensemble des 50 États américains et desservait des patients dans 85 % des codes postaux résidentiels. Elle collabore également avec neuf des 15 plus grandes entreprises biopharmaceutiques mondiales.

* Forus, anciennement Tandem, avait levé 160 millions de dollars en mai.

* Cetour de tablede série C porte le montant total des fonds levés à plus de 300 millions de dollars, a indiqué la société.

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