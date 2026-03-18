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La plateforme de cryptomonnaies Gemini chute après que Citi l'ait rétrogradée à "vendre"
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de Gemini GEMI.O , la plateforme de cryptomonnaies fondée par les jumeaux milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss, chutent de 2 % à 6,96 $ avant l'ouverture des marchés

** Citi rétrograde GEMI de "neutre" à "vendre"; réduit le PT à 5,50 $, passant de 13 $, ce qui implique une baisse de 22,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage fait état de préoccupations croissantes quant au fait que GEMI aura probablement du mal à développer sa rentabilité dans un délai raisonnable pour les investisseurs en actions et à maintenir sa pertinence concurrentielle, en particulier dans les environnements de cryptomonnaies difficiles

** En février, GEMI a annoncé qu'elle mettrait fin à la plupart de ses opérations internationales afin d'accélérer son chemin vers la rentabilité

** Quelques semaines plus tard, GEMI a remanié sa haute direction , se séparant de son directeur des opérations, de son directeur financier et de son directeur juridique

** GEMI s'apprête à publier ses résultats du quatrième trimestre 2025 après la clôture des marchés jeudi

** À la dernière clôture, l'action GEMI a baissé de 28,3 % depuis le début de l'année

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