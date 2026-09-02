La plateforme d'IA Wonderful valorisée à 5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Wonderful , spécialisée dans les systèmes d'exploitation d'IA pour les entreprises, a annoncé mercredi avoir levé 550 millions de dollars lors d'un tour de table qui la valorise à 5 milliards de dollars.