 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase enregistre sa troisième perte trimestrielle consécutive en raison d'un ralentissement de l'activité de trading
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 22:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a enregistré jeudi un troisième trimestre consécutif de pertes, pénalisée par la baisse de ses revenus liés aux transactions, le ralentissement prolongé des marchés des cryptomonnaies ayant freiné l'activité de trading.

L'action de la plateforme de cryptomonnaies a reculé de 4,9 % après la clôture.

Les marchés des cryptomonnaies ont été mis sous pression au cours du trimestre d'avril à juin, les investisseurs se détournant des actifs plus risqués en raison des incertitudes liées aux taux d'intérêt américains, des tensions géopolitiques et des sorties persistantes de capitaux des produits d'investissement liés aux cryptomonnaies.

Cette faiblesse a prolongé le recul par rapport aux plus hauts historiques atteints en octobre.

Le chiffre d’affaires lié aux transactions de Coinbase a chuté de 21 %, passant de 764 millions de dollars un an plus tôt à 599 milliards de dollars au cours du trimestre.

La société a annoncé une perte de 359,5 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre un bénéfice de 1,43 milliard de dollars, soit 5,14 dollars par action, un an plus tôt.

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

COINBASE GLB RG-A
163,5800 USD NASDAQ +2,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,3 -1,55%
CAC 40
8 485,64 +0,92%
2CRSI
26,58 +11,40%
SANOFI
72,77 -8,95%
SOCIETE GENERALE
81,1 +5,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank