La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase enregistre sa troisième perte trimestrielle consécutive en raison d'un ralentissement de l'activité de trading

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a enregistré jeudi un troisième trimestre consécutif de pertes, pénalisée par la baisse de ses revenus liés aux transactions, le ralentissement prolongé des marchés des cryptomonnaies ayant freiné l'activité de trading.

L'action de la plateforme de cryptomonnaies a reculé de 4,9 % après la clôture.

Les marchés des cryptomonnaies ont été mis sous pression au cours du trimestre d'avril à juin, les investisseurs se détournant des actifs plus risqués en raison des incertitudes liées aux taux d'intérêt américains, des tensions géopolitiques et des sorties persistantes de capitaux des produits d'investissement liés aux cryptomonnaies.

Cette faiblesse a prolongé le recul par rapport aux plus hauts historiques atteints en octobre.

Le chiffre d’affaires lié aux transactions de Coinbase a chuté de 21 %, passant de 764 millions de dollars un an plus tôt à 599 milliards de dollars au cours du trimestre.

La société a annoncé une perte de 359,5 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre un bénéfice de 1,43 milliard de dollars, soit 5,14 dollars par action, un an plus tôt.