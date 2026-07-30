La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase enregistre sa troisième perte trimestrielle consécutive en raison d'un ralentissement de l'activité de trading

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global COIN.O a enregistré jeudi son troisième trimestre consécutif de pertes, pénalisée par la baisse de ses revenus liés aux transactions, le ralentissement prolongé des marchés des cryptomonnaies ayant freiné l'activité de trading.

La société a annoncé une perte de 359,5 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre un bénéfice de 1,43 milliard de dollars, soit 5,14 dollars par action, un an plus tôt.