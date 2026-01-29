 Aller au contenu principal
La plateforme d'assurance Ethos Technologies et ses bailleurs de fonds lèvent environ 200 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 05:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de source, ajout de détails sur le prix et l'évaluation de l'introduction en bourse)

Ethos Technologies et certains de ses actionnaires ont levé environ 200 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux Etats-Unis, a indiqué mercredi la plateforme d'assurance.

La société et les actionnaires vendeurs ont vendu 10,5 millions d'actions à 19 dollars chacune, soit le milieu de la fourchette visée de 18 à 20 dollars par action.

L'introduction en bourse valorise Ethos à environ 1,2 milliard de dollars, sur la base du nombre d'actions en circulation mentionné dans le prospectus.

Ethos, soutenue par les sociétés de capital-risque Accel et Sequoia, a déclaré que sa plateforme et son moteur de souscription transforment l'achat, la vente et la gestion des risques de l'assurance-vie, aidant les clients à obtenir une couverture en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs mois.

Les inscriptions devraient s'accélérer en 2026, après un ralentissement de plusieurs années et une reprise partielle l'année dernière, car les marchés se négocient à des niveaux record, l'appétit des investisseurs pour le risque s'améliore et les sociétés de capital-risque cherchent à se désengager.

Le secteur de l'assurance a également fait l'objet d'une demande soutenue de la part des investisseurs en introductions en bourse, les cotations atteignant leur plus haut niveau depuis 20 ans à Wall Street en 2025, grâce à la forte croissance des revenus et au fait que le secteur est "à l'abri des tarifs".

L'appétit des investisseurs s'est accru pour le secteur de l'assurance-vie, attiré par des revenus récurrents, une demande des consommateurs résistante et un pouvoir de fixation des prix, même en période de ralentissement économique.

Les revenus d'Ethos ont augmenté d'environ 47% pour atteindre 277,5 millions de dollars au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre, contre 188,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

La société a déclaré avoir activé plus de 500 000 polices depuis sa création et, au 30 septembre, elle comptait plus de 10 000 agents de vente actifs et plusieurs transporteurs actifs sur sa plateforme.

Les actions de la société commenceront à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "LIFE" jeudi.

Goldman Sachs GS.N et J.P. Morgan JPM.N sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.

