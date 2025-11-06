La plate-forme aérienne UPS Worldport reprendra ses activités mercredi soir, selon un porte-parole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Parcel Service

UPS.N reprend ses activités à son centre de fret aérien Worldport à Louisville, Kentucky, mercredi soir, a déclaré Jim Mayer, porte-parole de la société.

"Notre objectif est de ramener le réseau à une cadence normale avec des vols arrivant à destination jeudi matin", a déclaré M. Mayer.