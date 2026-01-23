 Aller au contenu principal
La pilule Wegovy de Novo enregistre 18 410 prescriptions pour la première semaine complète depuis son lancement
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5, 7 et 8, et d'actions au paragraphe 6)

La pilule Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO a fait l'objet de 18 410 prescriptions aux États-Unis au cours de la première semaine complète suivant son lancement, selon les données d'IQVIA partagées par un analyste vendredi.

Les investisseurs surveillent de près les données relatives aux prescriptions pour voir si le fabricant danois de médicaments peut faire valoir son avantage de pionnier par rapport à son rival Eli Lilly LLY.N sur un marché concurrentiel de la perte de poids.

La pilule a atteint 3 071 ordonnances américaines au cours des quatre premiers jours suivant son lancement le 5 janvier.

"Nous notons que ce produit est en avance sur les autres lancements de GLP-1", ont déclaré les analystes de Guggenheim dans une note.

Novo, dont le nouveau directeur général a pris ses fonctions l'année dernière, mise sur la version en pilules de son traitement phare Wegovy pour attirer de nouveaux consommateurs, alors qu'il s'efforce de regagner du terrain face à Lilly après que des avertissements sur les bénéfices et un ralentissement de la croissance ont pesé sur ses actions l'année dernière.

Les actions de Novo ont augmenté régulièrement depuis le début de l'année, avec une hausse d'environ 25 % en janvier. L'action a augmenté de 2,5 % vendredi pour atteindre son plus haut niveau depuis fin juillet, lorsque le directeur général Mike Doustdar a pris les rênes de l'entreprise dans un contexte de baisse des ventes.

La Food and Drug Administration américaine devrait prendre une décision sur la pilule expérimentale de Lilly d'ici le mois d'avril.

Les traitements oraux de l'obésité offrent aux patients une plus grande flexibilité et une alternative sans aiguille, même si les médicaments injectables devraient encore dominer dans les années à venir.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 087,330 USD NYSE +0,73%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
