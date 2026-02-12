La pilule passe mal pour les investisseurs
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 10:33
Par conséquent, ce dernier quittera ses fonctions de directeur général le 17 février au soir et sera remplacé par Belén Garijo au poste de directrice générale. Elle prendra ses fonctions à l'issue de l'assemblée générale du groupe le 29 avril prochain, et l'intérim jusqu'à cette date sera assuré par Olivier Charmeil, vice-président exécutif médecine générale et membre du comité exécutif depuis 2011.
Frédéric Oudéa, président du conseil d'administration, a déclaré : " le Conseil d'administration de Sanofi remercie Paul Hudson pour son travail et les initiatives stratégiques qu'il a engagées au cours de son mandat. Le Conseil se réjouit d'accueillir Belén Garijo en qualité de Directrice générale. Dirigeante reconnue dans notre industrie, elle bénéficie d'une réputation incontestée. Elle connaît très bien le Groupe Sanofi, où elle a occupé pendant 15 ans des fonctions de premier plan et obtenu de nombreux succès ".
Son principal objectif sera d'apporter une rigueur accrue à la mise en oeuvre de la stratégie du groupe et accélérer la préparation de l'avenir du groupe. La priorité sera notamment de renforcer la productivité, la gouvernance et la capacité d'innovation de la R&D.
Pour Jefferies, l'éventualité d'un changement à la direction du laboratoire était débattue depuis un certain temps, la stratégie R&D du groupe ayant rencontré des obstacles. Les analystes précisent également que Belén Garijo ne figurait pas sur beaucoup de listes de successeurs potentiels. Ils considèrent toutefois que ses accomplissements incluent une très bonne gestion d'un portefeuille pharma vieillissant et le maintien de la structure KGaA en conciliant les intérêts des actionnaires de la famille Merck. Elle a rejoint la société allemande en 2011 avant d'en être nommée directrice générale en 2021, devenant ainsi la première femme à diriger une société du DAX 40 outre-Rhin.
Parmi les points à surveiller, Jefferies note que Sanofi a besoin d'une allocation de capital permettant d'injecter ses actifs dans la coentreprise avec Regeneron afin de permettre au partenaire d'ajouter ses propres actifs et, par conséquent, de prolonger la longévité de la joint-venture autour du Dupixent. Ce scénario, selon les analystes, aurait été difficilement envisageable sous Paul Hudson, mais semble désormais réalisable.
L'autre facteur à surveiller est de voir s'il y aura d'autres changements à la direction (notamment au niveau de la R&D). Les analystes de Jefferies terminent en indiquant que " d'après ce que nous savons de Garijo, une fois qu'une stratégie est définie, elle la poursuit avec une détermination sans faille ".
Valeurs associées
|78,1400 EUR
|Euronext Paris
|-5,35%
A lire aussi
-
Le numéro un mondial de l'optique, Essilorluxottica , voyait son action décoller à la Bourse de Paris jeudi, après un quatrième trimestre bien meilleur qu'attendu par le marché, qui salue le virage technologique du groupe et des perspectives à long terme "ambitieuses". ... Lire la suite
-
Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi , le Britannique Paul Hudson, quittera ses fonctions le 17 février, le conseil d’administration du groupe ayant décidé mercredi de ne pas renouveler son mandat d’administrateur, a annoncé le groupe jeudi. ... Lire la suite
-
Financer l'économie française : les partenaires sociaux vont lancer "un petit fonds souverain", annonce la CPME
"Il faut pousser les entreprises à ne pas hésiter à ouvrir leur capital à des fonds d'investissement français", a estimé le président de la CPME, Amir Reza-Tofighi, face aux Sénateurs mercredi 11 février. "Permettre aux entreprises" qui peuvent être rachetées par ... Lire la suite
-
La Chine a annoncé jeudi avoir revu à la baisse le niveau de ses droits de douane sur les produits laitiers de l'Union européenne (UE), représentant une valeur supérieure à 506 millions de dollars (426 millions d'euros), à l'issue d'une enquête de 18 mois en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer