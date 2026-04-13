La pilule expérimentale contre le cancer de Revolution Medicines contribue à améliorer la survie dans une étude de phase avancée

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(Ajout d'actions au paragraphe 2)

Le médicament oral expérimental de Revolution Medicines RVMD.O a aidé les patients atteints de cancer du pancréas à vivre plus longtemps et a montré une amélioration de la survie sans aggravation de la maladie lors d'un essai de phase avancée très attendu.

Les actions de la société ont bondi de 40 % pour atteindre 134 dollars dans les échanges avant la mise sur le marché.

Les patients qui ont reçu la pilule à prise unique quotidienne, le daraxonrasib, ont affiché une survie médiane globale de 13,2 mois, contre 6,7 mois pour ceux qui ont reçu une chimiothérapie cytotoxique par voie intraveineuse, la norme de soins, a déclaré la société lundi.

Ces résultats soulignent le potentiel du daraxonrasib à redéfinir le paysage thérapeutique, a déclaré le directeur général Mark Goldsmith.

La pilule cible les mutations RAS, qui favorisent la croissance des tumeurs et sont présentes dans plus de 90 % des cas de cancer du pancréas.

Dans une note publiée la semaine dernière, Leonid Timashev, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que les investisseurs avaient fixé la barre à 11-12 mois pour la survie globale, qui est la durée entre le diagnostic de la maladie et le décès et qui est considérée comme un objectif de référence pour les essais sur le cancer.

Les analystes de RBC estiment que le daraxonrasib représente une opportunité de plus de 10 milliards de dollars.

L'étude a porté sur des patients déjà traités, atteints d'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique, dont les tumeurs présentaient un large éventail de variantes du gène RAS, ainsi que sur des patients n'ayant pas identifié de mutation du gène RAS.

Le cancer du pancréas est l'une des formes de cancer les plus meurtrières au monde, avec l'un des taux de survie à cinq ans les plus faibles de tous les cancers, souvent cité aux alentours de 13 %.

"Pour les patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique, de nouvelles options thérapeutiques sont nécessaires de toute urgence pour augmenter la durée de survie et améliorer la qualité de vie", a déclaré Brian Wolpin, professeur de médecine à la Harvard Medical School et investigateur principal de l'essai.

Revolution prévoit de soumettre ces données aux autorités réglementaires internationales, y compris à la Food and Drug Administration américaine, dans le cadre d'une future demande de mise sur le marché au titre du bon de priorité, qui permet de réduire le délai d'examen.

Par ailleurs, les médias ont identifié la société comme une cible potentielle d'acquisition , mais aucun accord ne s'est encore concrétisé .