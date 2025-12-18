La pilule de Lilly aide à maintenir la perte de poids lors d'un essai après l'abandon des injections populaires

L'orforglipron maintient la perte de poids après le remplacement des médicaments GLP-1 injectables

Lilly et Novo Nordisk attendent les autorisations réglementaires américaines pour leurs pilules amaigrissantes

La FDA pourrait accélérer l'examen de l'orforglipron de Lilly

Les actions augmentent de 1,3 %

La pilule orale d'Eli Lilly LLY.N a aidé à maintenir la perte de poids chez les patients passant de son injection de GLP-1, le Zepbound, et de celle de son rival, le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , a déclaré la société jeudi, constituant un atout pour offrir une option de traitement de l'obésité plus pratique.

Un médicament oral pour la perte de poids aiderait Lilly à élargir son avance sur Novo et à renforcer sa position sur un marché qui devrait voir l'arrivée de plusieurs nouveaux entrants.

Les actions de la société ont augmenté de 1,3 % pour atteindre 1055,96 dollars.

Lilly et Novo attendent tous deux l'approbation des autorités américaines pour leurs pilules, la décision concernant le Wegovy oral de Novo étant attendue d'ici la fin décembre et celle concernant l'orforglipron de Lilly au début de l'année prochaine.

Les résultats s'appuient sur le profil différencié de l'orforglipron, dont la commodité accrue est susceptible d'atténuer l'avantage étroit de Novo en termes de délais, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

LA PILULE ORALE AIDE À MAINTENIR LA PERTE DE POIDS

Dans l'essai de phase avancée, les patients qui ont pris de l'orforglipron pendant 52 semaines, après une période initiale de traitement de 72 semaines avec Wegovy ou Zepbound, ont montré un maintien du poids supérieur à celui des patients sous placebo, a déclaré Lilly.

Les patients qui sont passés du Wegovy ont maintenu leur perte de poids précédemment obtenue avec une différence moyenne de 0,9 kg (kg), tandis que ceux qui sont passés du Zepbound l'ont maintenue avec une différence moyenne de 5 kg.

"L'orforglipron peut être une excellente option pour la désescalade du traitement et l'amélioration de la commodité pour le maintien du poids chronique", a déclaré Courtney Breen, analyste chez Bernstein.

Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés étaient légers à modérés et gastro-intestinaux, conformément aux études précédentes sur l'orforglipron.

La pilule de Lilly a aidé les patients à perdre 12,4 % de leur poids corporel dans une étude de phase avancée . Dans un autre essai, la pilule de Novo a permis une réduction de poids de 16,6 %.

Lilly a obtenu un bon accéléré pour sa pilule en novembre dans le cadre d'un accord avec l'administration Trump visant à réduire les prix de ses médicaments amaigrissants pour les programmes gouvernementaux et les patients qui paient en espèces.

Selon un rapport de Reuters , les dirigeants de la Food and Drug Administration des États-Unis ont fait pression en interne pour que les examinateurs accélèrent leur évaluation de l'orforglipron, après que l'entreprise a fait pression pour obtenir un délai plus rapide.

L'agence pourrait se prononcer sur la pilule de Lilly dès le 28 mars si le nouveau calendrier est adopté.