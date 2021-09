La pierre papier collecte 5,4Md€ au premier semestre

(NEWSManagers.com) - Les SCPI, OPCI et sociétés civiles voient leurs performances augmenter sur les six premiers mois de l' année.

Rentrée sur les chapeaux de roue pour la pierre papier. L' Aspim et l' IEIF (1) ont publié ce 1er septembre les chiffres de collecte et de performance semestriels des fonds immobiliers non cotés. Sur les six premiers mois de l' année, ils ont engrangé 5,4 milliards d' euros. Dans le détail, ce sont bien sûr les SCPI (Société civile de placement immobilier) qui s' arrogent la plus grande partie du butin : 3,63 milliards d' euros au total (répartis entre 1,68 milliard d' euros collectés au premier trimestre et 1,95 milliard au second). C' est plus de 67% de la collecte globale. En comparaison, les OPCI (Organisme de placement collectif en immobilier) font pâle figure. Ils n' ont attiré que 154,6 millions d' euros (109,6 millions d' euros au premier trimestre et 45 millions au second), soit seulement près de 3% de la collecte globale. De leur côté, les sociétés civiles en unités de compte d' assurance-vie " captent une part importante de la collecte des fonds immobiliers " , indiquent l' Aspim et l' IEIF. Elles ont ainsi attiré 1,6 milliard d' euros au premier semestre 2021.

Côté performance, les SCPI ont distribué 2,1% de rendement courant et présenté une valorisation du prix des parts en baisse de 0,1%. " Si l' indice HEC IEIF Immobilier d' entreprise France révèle une remontée du niveau de distribution sur un an, le marché n' a pas encore retrouvé le niveau d' avant crise (au premier semestre 2019, le rendement courant s' établissait à 2,2%) " , précisent l' Aspim et l' IEIF. Au 30 juin 2021, la performance globale des OPCI depuis le début de l' année s' établissait à 2,0%. Enfin, la performance globale des sociétés civiles en unités de compte d' assurance-vie s' établit à 1,6% depuis le début de l' année.

(1) Association française des Sociétés de Placement Immobilier / Institut de l'épargne immobilière & foncière