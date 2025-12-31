La peur du "cafard" : Les actions de crédit privé perdent pied en 2025

31 décembre - ** Les géants de l'investissement ayant une empreinte sur le crédit privé devraient terminer l'année 2025 dans le rouge après que les faillites jumelles du fabricant de pièces automobiles First Brands et du prêteur de crédits subprimes Tricolor à l'automne aient ébranlé les investisseurs

** Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, en baisse de 10,2 % depuis le début de l'année, tandis qu'Apollo Global APO.N et Blue Owl OWL.N ont perdu respectivement 11,6 % et 35,6 %

** Ares Management ARES.N a perdu 7,8 % et KKR KKR.N a baissé de 13 % en 2025, à la clôture précédente

** Les inquiétudes concernant la santé du secteur ont été exacerbées après que le directeur général de JPMorgan Chase

JPM.N , Jamie Dimon, ait averti qu'un stress plus important pourrait se profiler

** "Quand vous voyez un cafard , il y en a probablement d'autres, et donc tout le monde devrait être averti de celui-ci", a déclaré le banquier le plus célèbre de Wall Street en octobre

** Bien que la plupart de ces sociétés aient déclaré qu'elles n'étaient pas exposées aux entreprises du secteur automobile qui se sont effondrées, les investisseurs sont restés sur leurs gardes, car ils prévoient que le secteur pourrait connaître de nouvelles tensions sur le plan du crédit en 2026

** Les défauts de paiement des crédits privés devraient diminuer en 2026 avec la baisse des taux, mais le secteur en pleine effervescence reste l'une des parties les plus fragiles du marché du crédit américain, ont déclaré les stratèges de BofA Global Research au début du mois

** Les actions de capital-investissement et de crédit sous-performent les marchés en 2025; l'indice de référence des actions S&P 500 .SPX est en hausse de 17,3 % depuis le début de l'année

** Ailleurs à Wall Street, l'indice S&P 500 Financials

.SPSY est en hausse de 14,2 % en 2025, les banques à grande capitalisation étant prêtes à enregistrer une deuxième année consécutive de gains spectaculaires