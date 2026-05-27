La petite capitalisation Astrotech s'envole grâce à son projet de fabrication sur la Lune

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27 mai - ** Le cours de l'action Astrotech Corp ASTC.O a plus que triplé pour atteindre 7,66 $ en début de séance

** Le titre enregistrera sa meilleure journée depuis plus de six ans si les niveaux actuels se maintiennent

** La société indique qu'elle envisage de construire des infrastructures afin de fabriquer à terme des semi-conducteurs et des systèmes d'informatique quantique sur la Lune

** La stratégie de l'entreprise tirerait parti de conditions telles que l'énergie solaire abondante et les températures extrêmes sur la Lune pour soutenir les systèmes informatiques et de fabrication

** ASTC rejoint une liste croissante d'entreprises qui se positionnent pour jouer un rôle ambitieux dans la future économie lunaire

** La société n'a toutefois pas présenté de calendrier ni fourni d'estimations de coûts

** ASTC affiche une capitalisation boursière de 13,5 millions de dollars, sur la base des cours actuels

** L'action a perdu 28,6% depuis le début de l'année à la dernière clôture

** Si l'intérêt pour les ressources lunaires s'est accru avec les progrès de la technologie spatiale, la fabrication au-delà de la Terre reste pour l'instant largement théorique, plusieurs obstacles techniques, financiers et logistiques devant encore être surmontés