La petite amie du fils aîné de Trump contaminée par le coronavirus

MEMORIAL NATIONAL DU MONT RUSHMORE, Dakota du Sud, 4 juillet (Reuters) - L a petite amie de Donald Trump Jr., le fils aîné du président américain, a été testée positive au coronavirus, a annoncé vendredi soir un responsable de l'équipe de campagne de Donald Trump. Kimberly Guilfoyle, qui travaille à la réélection de Donald Trump le 3 novembre prochain, l'a appris dans le Dakota du Sud avant le discours que le président républicain a prononcé au pied du Mont Rushmore, a précisé Sergio Gor. Le test auquel s'est soumis Donald Trump Jr. s'est révélé en revanche négatif, a-t-il ajouté. (Andy Sullivan version française Henri-Pierre André)

