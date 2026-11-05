La perte trimestrielle de MP Materials se réduit grâce à la hausse des prix des terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spécialisée dans les terres rares MP Materials MP.N a annoncé jeudi une perte en baisse au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente, grâce à la hausse des prix du marché et au lancement des ventes à un client du secteur aérospatial.

La société, dont le siège se trouve à Las Vegas, a enregistré une perte trimestrielle de 20,7 millions de dollars (XX,X millions d'euros), soit 12 centimes par action, contre une perte de 41,8 millions de dollars (XX,X millions d'euros), soit 24 centimes par action, au cours de la même période de l'année précédente.