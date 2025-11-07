La perte trimestrielle de MP Materials se creuse après l'arrêt des ventes aux clients chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La perte trimestrielle se creuse pour atteindre 41,8 millions de dollars, soit 24 cents par action

*

Aucun revenu provenant de la vente de concentrés de terres rares ce trimestre

*

Plans pour produire 200 tonnes métriques de dysprosium et de terbium par an d'ici 2026

(Ajout de détails de la conférence téléphonique sur les résultats et de citations du directeur général, mise à jour de l'action dans le deuxième paragraphe) par Ernest Scheyder

La société américaine de terres rares MP Materials MP.N a déclaré jeudi que sa perte au troisième trimestre s'était creusée suite à l'arrêt des ventes aux clients chinois dans le cadre d'un accord avec le gouvernement américain , bien que les résultats aient dépassé les attentes de Wall Street.

Les actions ont chuté de 7,4 % à 48,40 $ dans les échanges après les heures de bureau.

Les résultats reflètent la transition de l'entreprise d'une dépendance vis-à-vis des ventes à l'étranger vers une concentration sur l'extraction et le traitement des terres rares aux États-Unis et la fabrication d'aimants à partir de ces terres, largement utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la défense. MP possède la seule mine de terres rares des États-Unis et développe une usine d'aimants au Texas.

MP, dont le siège est à Las Vegas, a enregistré une perte trimestrielle de 41,8 millions de dollars, soit 24 cents par action, contre une perte de 11,2 millions de dollars, soit 16 cents par action, au cours du trimestre précédent. Si l'on exclut les éléments exceptionnels, MP a perdu 10 cents par action. Selon cette mesure, les analystes s'attendaient à une perte de 18 cents par action, d'après les données de LSEG.

La société n'a déclaré aucun revenu provenant de la vente de concentrés de terres rares au cours du trimestre. Ces ventes ont constitué la majorité de ses revenus pendant des années, mais un accord d'investissement conclu en juillet avec le Pentagone exclut toute expédition future.

Dans le cadre de cet accord, le Pentagone a commencé le 1er octobre à garantir un prix plancher de 110 dollars par kilogramme pour les deux terres rares les plus populaires, le néodyme et le praséodyme, ont déclaré les dirigeants de MP lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

LE directeur général VOIT UNE NOUVELLE GUERRE FROIDE

Jim Litinsky, directeur général de la société minière, a décrit ce qu'il considère comme une "nouvelle guerre froide" entre Washington et Pékin, qui exige des investissements gouvernementaux dans les industries critiques.

"Lors de la dernière guerre froide, l'Amérique l'a emporté grâce à sa force militaire, renforcée par sa puissance économique", a déclaré M. Litinsky lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs.

"Dans la guerre froide 2.0, l'équation s'est inversée. "La puissance économique elle-même, exprimée par le contrôle des matériaux critiques, des technologies avancées et des chaînes d'approvisionnement qui les soutiennent, est devenue la mesure décisive de la puissance nationale."

M. Litinsky, qui est également l'un des principaux actionnaires de MP, a ajouté qu'il ne pensait pas que de nombreuses entreprises comparables à la sienne puissent être compétitives. "La grande majorité des projets promus aujourd'hui ne fonctionneront tout simplement pas, quel que soit le prix", a déclaré M. Litinsky."

UNE NOUVELLE INSTALLATION BIENTÔT EN LIGNE

Au cours du trimestre, MP a enregistré des ventes de 21,9 millions de dollars de produits précurseurs magnétiques, qui sont essentiellement les éléments constitutifs des aimants. MP a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la production commerciale d'aimants sur son site du Texas commence d'ici la fin de l'année.

Pour fabriquer des aimants, MP a dû construire une installation pour traiter les terres rares dites lourdes. L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de mettre en service cette installation à la mi-2026 en utilisant du minerai extrait de sa mine californienne et acheté à des tiers.

L'entreprise vise à produire 200 tonnes métriques par an de dysprosium et de terbium - deux terres rares lourdes clés utilisées pour fabriquer des aimants - dans cette installation.