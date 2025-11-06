La perte trimestrielle de MP Materials se creuse après l'arrêt des ventes aux clients chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de terres rares MP Materials MP.N a déclaré jeudi que sa perte du troisième trimestre s'était creusée car elle a interrompu ses ventes aux clients chinois dans le cadre d'un accord visant à recevoir le soutien financier du gouvernement américain .

La société basée à Las Vegas a enregistré une perte trimestrielle de 41,8 millions de dollars, soit 24 cents par action, contre une perte de 11,2 millions de dollars, soit 16 cents par action, au cours du trimestre précédent.