La perte nette trimestrielle d'Applied Digital s'aggrave en raison de l'augmentation des coûts et d'une charge exceptionnelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécrit tout au long)

La perte nette du troisième trimestre d'Applied Digital APLD.O s'est creusée par rapport à l'année dernière en raison de l'augmentation des dépenses et d'une charge liée à son activité de cloud, éclipsant le chiffre d'affaires de la société qui a dépassé les prévisions grâce à une forte demande pour ses services de centre de données. Les actions de la société ont chuté de 3 % dans les échanges prolongés de mercredi. L'action a gagné 13 % cette année, après avoir plus que triplé en 2025 sur les attentes d'une forte croissance basée sur l'intelligence artificielle. Le trimestre comprenait une charge de dépréciation de 59,7 millions de dollars liée à l'activité de services en nuage. Applied Digital avait précédemment classé l'activité comme détenue en vue de la vente, mais prévoit maintenant de la combiner avec Ekso Bionics pour former une nouvelle société. Les coûts de la société ont presque triplé pour atteindre 212,3 millions de dollars au cours du trimestre, car elle a augmenté ses investissements dans la construction et l'exploitation de centres de données à haute performance.

En janvier, Applied Digital a commencé la construction de son campus Delta Forge 1, un projet de centre de données de 300 mégawatts sur plus de 600 acres dans le sud des États-Unis, dont les premières opérations sont prévues pour le milieu de l'année 2027.

Les grandes entreprises de technologie et d'intelligence artificielle se précipitent pour s'assurer des capacités de production d'énergie et de centres de données, signant des contrats à long terme d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, alors que la demande d'informatique d'intelligence artificielle augmente.

L'essor rapide de l'IA remodèle la conception des centres de données, entraînant une demande d'installations capables de répondre à des besoins croissants en matière d'alimentation et de refroidissement. "Nous commençons également à voir la capacité bénéficiaire de notre plateforme se concrétiser, avec un trimestre complet de revenus de notre premier bâtiment maintenant reconnu", a déclaré le directeur général Wes Cummins.

Le premier centre de données IA à grande échelle d'Applied Digital a atteint son plein fonctionnement à son échelle initiale de 100 mégawatts en novembre.

La perte nette pour le troisième trimestre s'est élevée à 36 cents par action, plus importante que la perte de 16 cents enregistrée un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté de 139 % pour atteindre 126,6 millions de dollars, contre 76,6 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.