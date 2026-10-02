La perspective d'un statu quo sur les taux permet à Wall Street de retrouver le chemin de la hausse

Les principaux indices américains évoluent dans le vert ce vendredi, soutenus par un marché de l'emploi plus faible que prévu, qui alimente la perspective d'un statu quo lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale prévue ce mois-ci. A cela s'ajoutent le recul des rendements des bons du Trésor et la baisse des cours du pétrole. Le S&P 500 gagne ainsi 1,1%, le Dow Jones progresse de 0,6%, tandis que le Nasdaq 100 affiche une hausse de 1,5%.

L'économie américaine a créé 29 000 emplois non agricoles le mois dernier, après une hausse de 133 000 en août, révisée à la baisse, selon le rapport très suivi du département du Travail publié vendredi. Les économistes interrogés tablaient sur 90 000 créations de postes.

Après une série d'indicateurs témoignant de la résistance de l'économie et plusieurs prises de parole de responsables de la Fed, le marché n'estime plus désormais qu'à 16% la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base en octobre.

Dans les valeurs qui rythment la séance, Nike chute de près de 5% après que l'équipementier sportif américain a prévu une baisse de son chiffre d'affaires annuel plus marquée qu'anticipé, en raison de la faiblesse de ses activités en Chine. Le groupe a également annoncé des suppressions d'emplois et décidé de réorganiser ses divisions à l'échelle mondiale.

Les spécialistes des disques durs Seagate (-14,5%) et Western Digital (-12,5%) trébuchent après la publication d'un article du média japonais Nikkei affirmant que leur concurrent Toshiba prévoit de doubler sa production et d'investir plus de 380 millions de dollars afin d'accroître les capacités de ses usines aux Philippines.

A l'inverse, le titre Tesla progresse de plus de 5% après avoir annoncé des livraisons supérieures aux attentes au troisième trimestre.