La pénurie de kérosène pourrait entraîner des annulations de vols en Europe, selon l'IATA

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Willie Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien, a déclaré vendredi que des vols pourraient être annulés en Europe en raison d'une pénurie de kérosène à partir de la fin du mois de mai.

"Il est important que les autorités mettent en place des plans bien communiqués et bien coordonnés au cas où un rationnement s'avérerait nécessaire, y compris pour soulager les créneaux horaires, et qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir des lignes d'approvisionnement alternatives", a-t-il ajouté.