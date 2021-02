La patronne d' Amundi Italie devient vice-présidente d' Assogestioni

(NEWSManagers.com) - Assogestioni, l' association italienne des professionnels de la gestion d' actifs, a nommé Cinzia Tagliabue vice-présidente. L' intéressée est directrice générale d' Amundi Italie et directrice adjointe de la division Retail clients.

Elle travaillera aux côtés de Lorenzo Alfieri, de J.P. Morgan AM, et de Santo Borsellino, de Generali Insurance AM, qui sont déjà vice-présidents de l' association professionnelle depuis quelques années.

Cette nomination intervient suite au départ d' Andrea Ghidoni, l' ancien directeur général de Pramerica Sgr, de la vice-présidence de l' association. Pramerica a été absorbée par Eurizon, la société de gestion d' Intesa Sanpaolo et Andrea Ghidoni est devenu directeur général d' Intesa Sanpaolo Private Banking.

Amundi est devenu l'un des principaux acteurs de la gestion d'actifs en Italie grâce à l'acquisition de Pioneer.

Assogestioni est toujours présidée par Tommaso Corcos, qui est à la tête de l' activité banque privée d' Intesa Sanpaolo, après avoir dirigé la société de gestion de cette dernière.

Par ailleurs Ugo Loeser, d' Arca Fondi Sgr, a été nommé membre du comité de la présidence. Il est déjà membre du comité de direction. Alexia Giugni (DWS Investment) rejoint le comité de direction.