La participation d'un milliard de dollars de Nvidia fait grimper le cours de l'action Nokia au plus haut niveau de la décennie grâce aux espoirs suscités par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Nokia augmentent de près de 21 %

Nokia et Nvidia s'associent à T-Mobile US pour la technologie radio d'IA

Nvidia en situation de quasi-monopole dans la fourniture de puces pour les centres de données

Le directeur général de Nokia mise sur la croissance de l'IA et l'activité des centres de données

Le directeur général de Nvidia estime que l'accord fait des États-Unis le centre de la prochaine révolution 6G

(Mise à jour de l'article, ajout du directeur général de Nvidia dans les paragraphes 6-7, et de l'analyste dans les paragraphes 11-12) par Supantha Mukherjee et Louise Rasmussen

Nvidia NVDA.O paiera 1 milliard de dollars pour une participation de 2,9% dans Nokia

NOKIA.HE dans le cadre d'un accord axé sur l'IA et les centres de données, a déclaré le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications mardi, alors que ses actions ont atteint leur plus haut niveau en près d'une décennie.

Nokia a déclaré que les entreprises collaboreront sur des solutions de réseau d'intelligence artificielle et exploreront les possibilités d'inclure ses produits de communication pour les centres de données dans les futurs plans d'infrastructure d'IA de Nvidia. Le cabinet de conseil McKinsey estime que les dépenses d'investissement dans l'infrastructure des centres de données devraient dépasser 1 700 milliards de dollars d'ici 2030 , en grande partie à cause de l'expansion de l'intelligence artificielle.

Nvidia détient un quasi-monopole dans la fourniture de puces pour les centres de données et a établi des partenariats avec des entreprises allant d'OpenAI à Microsoft MSFT.O .

"Il s'agit d'une forte approbation des capacités de Nokia", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, ajoutant: "Les réseaux de nouvelle génération, tels que la 6G, joueront un rôle important pour permettre de nouvelles expériences alimentées par l'IA".

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'accord contribuerait à faire des États-Unis le centre de la prochaine révolution de la 6G. "Merci d'aider les États-Unis à ramener la technologie des télécommunications en Amérique", a déclaré Huang dans un discours à Washington D.C., en s'adressant au directeur général de Nokia, Justin Hotard.

Les actions de Nokia ont clôturé en hausse de 20,86 % après l'annonce de l'accord, un sommet atteint pour la dernière fois à la fin du mois de janvier 2016.

LE PARTENARIAT PROPOSÉ EST MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUE, SELON UN ANALYSTE

Nokia, qui utilise des puces Marvell MRVL.O pour un grand nombre de ses produits, et son rival suédois Ericsson ERICb.ST fabriquent tous deux des équipements pour la connectivité à l'intérieur des centres de données et entre les centres de données et ont bénéficié de l'utilisation accrue de l'IA.

Bien que les puces Nvidia soient susceptibles d'être plus chères, a déclaré Mads Rosendal, analyste chez Danske Bank Credit Research, le partenariat proposé serait mutuellement bénéfique, étant donné la part importante de Nvidia sur le marché américain des centres de données.

Parallèlement, Jan Frederik Slijkerman, analyste chez ING, a déclaré à Reuters que la dépendance d'Ericsson à l'égard d'Intel

INTC.O pourrait devenir une vulnérabilité stratégique si le redressement du fabricant de puces tarde à venir.

"Face à cette concurrence, nous nous demandons comment Ericsson va accélérer le développement de semi-conducteurs pour une utilisation future dans sa technologie RAN basée sur l'IA", a déclaré M. Slijkerman.

LE NOUVEAU directeur général DE NOKIA MISE SUR LA CROISSANCE DE L'IA ET SUR LES CENTRES DE DONNÉES

Depuis qu'il a rejoint Nokia cette année, M. Hotard, qui a précédemment dirigé le groupe d'Intel INTC.O chargé des centres de données et de l'IA, s'est concentré sur la croissance de ses activités dans le domaine des centres de données. Le bénéfice du troisième trimestre de Nokia a dépassé les attentes du marché la semaine dernière, aidé par les ventes aux centres de données axés sur l'IA suite à l'acquisition de la société américaine de réseaux optiques Infinera.

Nokia a déclaré qu'elle émettrait 166 389 351 nouvelles actions pour Nvidia, que la société américaine souscrira au prix de 6,01 dollars par action.

Séparément, les deux entreprises vont également s'associer à T-Mobile U.S. TMUS.O pour développer des technologies radio d'IA en vue de la 6G et commencer les essais à partir de l'année prochaine, a déclaré Nokia.