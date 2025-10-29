 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 202,16
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Au moins un hébergement Airbnb dans 81% des communes françaises, selon un think tank
information fournie par AFP 29/10/2025 à 07:50

Au moins un hébergement Airbnb dans 81% des communes françaises, selon un think tank ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Au moins un hébergement Airbnb dans 81% des communes françaises, selon un think tank ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

En France, 81% des communes disposent d'au moins une offre d'hébergement via la plateforme de location touristique Airbnb, selon une étude du centre de réflexion Terram, qui se base sur des données fournies par l'entreprise américaine.

Depuis 2013, les réservations via Airbnb se sont largement étendues sur la majeure partie du territoire, mais restent concentrées dans "les grands pôles d'attractivité nationale: littoraux, montagne, patrimoine, grandes métropoles", énumère l'étude.

"L'offre Airbnb s'appuie majoritairement sur le parc résidentiel existant", observe l'Institut Terram, dont Airbnb est un adhérent. Ainsi, sont proposés à la location touristique "le plus souvent" des "logements déjà présents - résidences principales, résidences secondaires ou logements vacants", précise cette source.

Les locations Airbnb, "proposées dans près de 29.000 communes de France, bénéficient directement aux territoires y compris ceux dépourvus d'offres hôtelières", se félicite la plateforme dans une déclaration transmise à l'AFP.

L'étude, relue par un comité d'experts indépendants, s'est basée sur des données d'Airbnb concernant "l'évolution du nombre de nuitées, la répartition géographique des annonces et des réservations, ainsi que sur certains profils d'usage".

Concernant l'impact sur le marché du logement, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'institut de sondage Ifop et co-auteur de l'étude, estime qu'Airbnb "a pu accentuer des tensions déjà présentes avant", mais pas les créer

Cependant, compte tenu de cette méthodologie, l'étude passe à côté du "coeur du problème", qui "réside dans la typologie des logements" loués sur les plateformes, selonThomas Aguilera, chercheur à Sciences Po Rennes et co-auteur avec Francesca Artioli et Claire Colomb d'un livre sur le logement et les plateformes de location à court terme.

Pour comprendre si une éventuelle concurrence entre marché du logement et locations touristique se manifeste, il faut selon le chercheur s'interroger sur la typologie des biens mis en location sur Airbnb: "résidence principale, résidence secondaire" ou "seulement une partie d'un logement ?".

Evaluer l'impact d'Airbnb sur la crise du logement et sur le surtourisme passe aussi par une étude de "la concentration de l'offre, du type de l'offre, du niveau de professionnalisation" des loueurs, "de l'intensité de la mise en location", explique à l'AFP Francesca Artioli, chercheuse à l'Ecole d'urbanisme de Paris à l'université Paris Est-Créteil.

Entre 2018 et 2024, le nombre de nuitées réservées en France sur les plateformes de location de meublés touristiques a plus que doublé selon l'institut statistique européen Eurostat, pour atteindre 192,4 millions de nuitées. Cela représente plus de 40% du total des nuitées touristiques.

Entre octobre 2024 et septembre 2025, le cabinet AirDNA, spécialisé dans l'analyse statistique de la location courte durée, a recensé "en France en moyenne 1,31 million d’annonces de locations saisonnières actives chaque mois" dont 71% proposées sur Airbnb, 12% sur Abritel et les 17% restants étant "présentes sur les deux plateformes".

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
128,0100 USD NASDAQ -0,82%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 08:35

    Les fins de mois deviennent difficiles.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • NOKIA : Risque de correction sous les résistances
    NOKIA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 29.10.2025 09:05 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Vue du siège de la BCE, à Francfort (Crédits: BCE)
    La BCE reste dans une position confortable
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 29.10.2025 09:00 

    Par François Rimeu, stratégiste sénior chez Crédit Mutuel AM Grâce à une inflation restée proche de l'objectif de 2 % en septembre, la Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir sa politique monétaire inchangée lors de sa réunion de jeudi. Sa présidente, ... Lire la suite

  • ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Bic abaisse à nouveau ses perspectives pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.10.2025 09:00 

    Bic , le groupe français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables, a de nouveau abaissé ses perspectives annuelles pour 2025, mardi, après une "faible performance" au troisième trimestre et compte tenu de l'impact des droits de douanes décrétés par ... Lire la suite

  • Des personnes tentent de dégager une voiture engloutie par la boue à la recherche de victimes, après les inondations qui ont frappé la région de Valence, le 1er novembre 2024 à Paiporta, en Espagne ( AFP / Manaure Quintero )
    Espagne: hommage national et tensions politiques pour le premier anniversaire des inondations de Valence
    information fournie par AFP 29.10.2025 08:53 

    L'Espagne rend un hommage solennel mercredi dans des "funérailles d'Etat" aux plus de 230 personnes disparues il y a un an, jour pour jour, dans des inondations qui restent la pire catastrophe naturelle du pays depuis des décennies. Douze mois après, de nombreuses ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank