Au moins un hébergement Airbnb dans 81% des communes françaises, selon un think tank

Au moins un hébergement Airbnb dans 81% des communes françaises, selon un think tank ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

En France, 81% des communes disposent d'au moins une offre d'hébergement via la plateforme de location touristique Airbnb, selon une étude du centre de réflexion Terram, qui se base sur des données fournies par l'entreprise américaine.

Depuis 2013, les réservations via Airbnb se sont largement étendues sur la majeure partie du territoire, mais restent concentrées dans "les grands pôles d'attractivité nationale: littoraux, montagne, patrimoine, grandes métropoles", énumère l'étude.

"L'offre Airbnb s'appuie majoritairement sur le parc résidentiel existant", observe l'Institut Terram, dont Airbnb est un adhérent. Ainsi, sont proposés à la location touristique "le plus souvent" des "logements déjà présents - résidences principales, résidences secondaires ou logements vacants", précise cette source.

Les locations Airbnb, "proposées dans près de 29.000 communes de France, bénéficient directement aux territoires y compris ceux dépourvus d'offres hôtelières", se félicite la plateforme dans une déclaration transmise à l'AFP.

L'étude, relue par un comité d'experts indépendants, s'est basée sur des données d'Airbnb concernant "l'évolution du nombre de nuitées, la répartition géographique des annonces et des réservations, ainsi que sur certains profils d'usage".

Concernant l'impact sur le marché du logement, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'institut de sondage Ifop et co-auteur de l'étude, estime qu'Airbnb "a pu accentuer des tensions déjà présentes avant", mais pas les créer

Cependant, compte tenu de cette méthodologie, l'étude passe à côté du "coeur du problème", qui "réside dans la typologie des logements" loués sur les plateformes, selonThomas Aguilera, chercheur à Sciences Po Rennes et co-auteur avec Francesca Artioli et Claire Colomb d'un livre sur le logement et les plateformes de location à court terme.

Pour comprendre si une éventuelle concurrence entre marché du logement et locations touristique se manifeste, il faut selon le chercheur s'interroger sur la typologie des biens mis en location sur Airbnb: "résidence principale, résidence secondaire" ou "seulement une partie d'un logement ?".

Evaluer l'impact d'Airbnb sur la crise du logement et sur le surtourisme passe aussi par une étude de "la concentration de l'offre, du type de l'offre, du niveau de professionnalisation" des loueurs, "de l'intensité de la mise en location", explique à l'AFP Francesca Artioli, chercheuse à l'Ecole d'urbanisme de Paris à l'université Paris Est-Créteil.

Entre 2018 et 2024, le nombre de nuitées réservées en France sur les plateformes de location de meublés touristiques a plus que doublé selon l'institut statistique européen Eurostat, pour atteindre 192,4 millions de nuitées. Cela représente plus de 40% du total des nuitées touristiques.

Entre octobre 2024 et septembre 2025, le cabinet AirDNA, spécialisé dans l'analyse statistique de la location courte durée, a recensé "en France en moyenne 1,31 million d’annonces de locations saisonnières actives chaque mois" dont 71% proposées sur Airbnb, 12% sur Abritel et les 17% restants étant "présentes sur les deux plateformes".