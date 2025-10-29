 Aller au contenu principal
UBS dépasse les attentes au 3e trimestre et voit son bénéfice grimper à 2,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 07:47

Le logo de l'UBS figure sur la succursale de la banque suisse à Lucerne

par Ariane Luthi

UBS a fait état mercredi d'un bénéfice net en hausse de 74% au troisième trimestre, la banque dépassant largement les attentes grâce à l'augmentation des recettes dans un contexte de volatilité des marchés financiers causée par les turbulences douanières.

Le bénéfice net part du groupe d'UBS atteint 2,5 milliards de dollars (2,14 milliards d'euros) sur le trimestre tandis que les analystes attendaient en moyenne 1,29 milliard de dollars, selon un consensus d'analystes compilé par UBS.

La banque a cependant déclaré que les incertitudes macroéconomiques, la force du franc suisse et la hausse des droits de douane américains assombrissaient les perspectives de l'économie suisse.

UBS s'attend à ce que l'activité des transactions reste saine au quatrième trimestre, mais a noté que "le sentiment peut changer rapidement lorsque la confiance dans les perspectives est mise à l'épreuve."

Une fermeture prolongée de l'administration américaine ("shutdown") pourrait retarder les activités du marché des capitaux.

La dissolution de provisions légales d'un montant de 688 millions de dollars, principalement liées à la résolution de l'affaire des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles du Crédit Suisse et à une affaire UBS en France, a contribué à la progression des bénéfices au troisième trimestre.

UBS a attiré 38 milliards de dollars dans sa division de gestion de fortune mondiale et 18 milliards de dollars dans la gestion d'actifs, ce qui porte le total des actifs investis à près de 7.000 milliards de dollars.

Les fortes entrées de fonds en Asie ont plus que compensé les sorties de fonds en Amérique, où UBS a demandé cette semaine l'octroi d'une charte de banque nationale.

Dans la division banque d'investissement d'UBS, le chiffre d'affaires a bondi de 52% en glissement annuel dans le secteur bancaire mondial et de 14% dans le secteur du négoce, marquant un troisième trimestre record pour ces deux secteurs d'activité avec la reprise de l'activité de transactions.

L'intégration de son ancien rival, le Crédit Suisse, a progressé, a déclaré UBS dans un communiqué, ajoutant que plus des deux tiers des comptes clients ouverts en Suisse ont été transférés.

(Rédigé par Ariane Luthi ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

