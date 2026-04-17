La participation d'Uber dans Delivery Hero est renforcée par la vente d'actions de Prosus pour un montant de 318 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prosus vend sa participation pour se conformer aux règles de l'UE après l'acquisition de Just Eat Takeaway

* Uber devient le quatrième actionnaire de Delivery Hero, sa participation valant désormais plus de 600 millions de dollars

* Uber paiera 20 euros/action pour 13,6 millions d'actions Delivery Hero

(Ajoute le commentaire du directeur général de Delivery Hero au paragraphe 4, les actions de Delivery Hero au paragraphe 5, les commentaires des analystes aux paragraphes 8 et 12)

L'investisseur technologique néerlandais Prosus PRX.AS a accepté de vendre une participation de 4,5 % dans Delivery Hero DHER.DE à Uber UBER.N pour environ 270 millions d'euros (318,06 millions de dollars), faisant du groupe de covoiturage le quatrième plus grand actionnaire du groupe de livraison de nourriture basé à Berlin.

Cette vente permet à Prosus de se conformer aux conditions fixées par la Commission européenne pour son acquisition de Just Eat Takeaway, , qui exigeait que la société réduise sa participation dans Delivery Hero afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence dans le secteur de la livraison de repas.

L'opération, annoncée vendredi, fait d'Uber le quatrième actionnaire de Delivery Hero, avec une participation d'une valeur de plus de 600 millions de dollars, selon les calculs de Reuters et les données de LSEG.

"L'augmentation de la position d'Uber est une approbation significative de notre plateforme, de notre stratégie et de notre travail continu pour créer de la valeur à long terme pour tous les actionnaires", a déclaré Niklas Oestberg, directeur général de Delivery Hero, dans un communiqué.

Les actions de Delivery Hero étaient en hausse de 2,9 % à 8 h 08 GMT et ont augmenté de 22 % depuis le début de la semaine. Elles ont perdu plus d'un cinquième de leur valeur depuis le début de l'année 2025.

L'acquisition intervient alors qu'Uber se développe agressivement en Europe, avec des plans pour lancer des services de livraison de nourriture sur des marchés tels que l'Autriche, la République tchèque, le Danemark, la Grèce et la Roumanie, visant un milliard de dollars supplémentaires en réservations brutes sur trois ans.

PAS UN "PRÉLUDE À UN RACHAT PAR DH"

"Nous ne nous hâterions pas de considérer cette opération comme un prélude à un rachat par DH", ont écrit les analystes de Jefferies dans une note adressée à leurs clients. Ils soulignent que le chevauchement des marchés entre les deux groupes en Europe est plus important qu'entre Delivery Hero et Just Eat Takeaway de Prosus.

En mars 2025, Uber a mis fin à un accord de rachat de l'activité Foodpanda de Delivery Hero à Taïwan, après que Taïwan a bloqué l'opération de 950 millions de dollars en raison de problèmes de concurrence.

Un accord distinct prévoyant l'achat par Uber d'actions nouvellement émises de Delivery Hero pour une valeur de 300 millions de dollars n'a pas été affecté par la résiliation de l'accord Foodpanda.

Prosus a déclaré vendredi qu'elle vendait 13,6 millions d'actions Delivery Hero à 20 euros chacune, réduisant ainsi sa participation de 26,3 % à 21,8 %.

"Nous sommes déconcertés par les actions de Prosus", ont également déclaré les analystes de Jefferies , compte tenu du faible prix d'exercice, de l'absence de pression imminente pour vendre et des projets de l'UE visant à assouplir les règles en matière de fusions .

Prosus cherche à réduire sa participation dans Delivery Hero à un chiffre.

(1 $ = 0,8489 euros)