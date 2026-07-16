La panne sur la ligne hydroélectrique de New York irrite la gouverneure qui avait défendu le projet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim McLaughlin

L'administration de la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a vivement critiqué mercredi la panne en cours sur la ligne de transport d'électricité Champlain Hudson Power Express, un projet de 6 milliards de dollars qu'elle a défendu afin de réduire la dépendance vis-à-vis des centrales au fioul polluantes tout en renforçant la marge de manœuvre déjà très mince du réseau électrique de l'État face aux imprévus.

La ligne de transport Champlain Hudson Power Express, d’une puissance de 1 250 mégawatts, devrait rester hors service jusqu’à la fin du mois de juillet, selon le dernier calendrier des coupures de transport publié par l’opérateur du réseau New York ISO. Auparavant, les données de New York ISO indiquaient que la CHPE serait hors service jusqu’à la fin de cette semaine. New York ISO n’a pas répondu à un message sollicitant des commentaires.

“La panne actuelle de la CHPE est inacceptable”, a déclaré Ken Lovett, porte-parole de Mme Hochul. “Sur instruction de la gouverneure, les responsables de l’administration sont en contact quotidien avec les promoteurs du projet, qui s’efforcent d’identifier et de résoudre le problème.”

La CHPE peut fournir jusqu’à 20 % de l’électricité de la ville de New York. Elle est actuellement hors service en raison d’un problème de câble, a indiqué Hydro-Québec à Reuters lundi. Le problème de câble actuel du côté américain de la ligne n’est pas lié à l’arrêt survenu le 1er juillet, a précisé Hydro-Québec.

Hydro-Québec a développé ce projet en collaboration avec le géant du capital-investissement Blackstone Inc BX.N .

Mme Hochul a déclaré le mois dernier que le CHPE contribuerait à compenser la perte d’électricité liée à la fermeture de la centrale nucléaire d’Indian Point. Depuis lors, la ville de New York a dû recourir davantage aux générateurs fonctionnant aux combustibles fossiles, ce qui a accru la pollution dans le sud de l’État.

Ce mois-ci, alors que les températures ont grimpé jusqu’à 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius), les générateurs au fioul, qui émettent environ deux fois plus de CO₂ que les centrales au gaz naturel, ont été mis à pleine puissance pour répondre à la forte hausse de la demande énergétique liée à l’utilisation accrue de la climatisation, selon les données de production du NYISO.

La ligne électrique de 339 miles (546 km) s'étend sur toute la longueur de l'État de New York, de la frontière canadienne jusqu'à une station de conversion située à Astoria, dans le Queens, où l'énergie alimente le réseau de la ville de New York.

En début de semaine, le NYISO a déclaré ne pas compter sur le CHPE cet été, alors même que les réserves du réseau sont “extrêmement limitées”.