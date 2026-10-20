La panne de Google Cloud au Royaume-Uni s'atténue après avoir affecté les banques numériques et les sites web du secteur public

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des utilisateurs ont signalé des problèmes au Royaume-Uni chez Lloyds, HSBC, Rightmove, DPD, le NHS England et Royal Mail - Downdetector

* Google rétablit entièrement ses services cloud après une interruption due à un problème d'alimentation électrique

* En juillet, le Royaume-Uni a placé Google Cloud, Microsoft, AWS et Oracle sous surveillance directe

(Mise à jour du statut de Google Cloud; ajout des communiqués de la FCA, de Revolut, de HSBC, d'ING Allemagne et de Royal Mail)

par Anhata Rooprai

Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) a déclaré mardi que ses services cloud au Royaume-Uni étaient de nouveau opérationnels après une panne de plusieurs heures qui a perturbé plusieurs entreprises financières et sites web du secteur public.

Cette panne a mis en lumière les inquiétudes des régulateurs britanniques et européens concernant la dépendance croissante du secteur financier vis-à-vis d’un petit nombre de fournisseurs technologiques externes, en particulier les entreprises de cloud computing qui prennent en charge des services bancaires critiques.

La banque numérique britannique Revolut a indiqué que cette panne avait perturbé plusieurs services; sa page d’état indiquait notamment que les paiements par carte et les retraits aux distributeurs automatiques avaient été affectés, bien que l’entreprise ait précisé que l’argent et les données de ses clients restaient en sécurité.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA DÉPENDANCE AU CLOUD

Mardi, Google a déclaré que ses équipes d’ingénieurs avaient rétabli la disponibilité totale du service à la suite d’une perturbation causée par un « incident d’alimentation électrique » dans sa région cloud « europe-west2 », un réseau basé à Londres regroupant plusieurs centres de données et zones de disponibilité qui dessert des clients dans toute l’Europe.

En juillet, le Royaume-Uni a placé Google Cloud, Microsoft, Amazon Web Services et Oracle sous surveillance réglementaire directe en tant que fournisseurs tiers critiques du secteur financier, invoquant le risque qu’une panne chez un fournisseur majeur puisse perturber plusieurs entreprises à la fois.

Google Cloud figurait également parmi les 19 entreprises technologiques désignées l’année dernière par les régulateurs de l’UE comme des fournisseurs informatiques tiers critiques dont dépend le secteur financier de l’Union.

« Nous avons pris connaissance d’un incident affectant les services fournis par Google et sommes en contact avec eux ainsi qu’avec les entreprises concernées afin d’évaluer son impact », a déclaré un porte-parole de l’Autorité de conduite financière (FCA) du Royaume-Uni.

LES PERTURBATIONS SE PROPAGENT

Plus tôt dans la journée, Downdetector a fait état de plusieurs signalements de problèmes au Royaume-Uni, affectant notamment les services de la Lloyds Bank LLOY.L , de HSBC

HSBA.L , du site immobilier Rightmove, du service de livraison de colis DPD, ainsi que du National Health Service (NHS) en Angleterre et de Royal Mail.

Downdetector recense les pannes en regroupant les rapports de statut provenant de multiples sources, y compris des utilisateurs. L’impact réel sur les utilisateurs peut varier.

Lloyds a déclaré s'attendre à ce que ses services reviennent rapidement à la normale, les causes profondes des problèmes ayant été résolues. HSBC a indiqué avoir connaissance des difficultés rencontrées par certains clients pour accéder à ses services.

Royal Mail a déclaré être au courant des problèmes et a précisé qu’il n’y avait aucune incidence sur la distribution du courrier et des colis. Rightmove, DPD et le NHS d’Angleterre n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Après avoir signalé des problèmes sur son site web et son application, ING Allemagne INGA.AS a déclaré que rien n’indiquait que cette perturbation soit due à une cause externe ou qu’elle soit liée à des prestataires de services tiers.