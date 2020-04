La pandémie met en lumière les vulnérabilités potentielles des fonds, selon le FSB

(NEWSManagers.com) -

Le Conseil de Stabilité Financière (FSB) a envoyé une lettre aux ministres des finances ainsi qu'aux gouverneurs des banques centrales des pays membres du G20 en amont de leur rencontre virtuelle prévue aujourd'hui. Cette missive revient sur la double problématique à laquelle le système financier international doit répondre avec la pandémie de Covid-19. A savoir, un besoin de crédit qui augmente de façon significative pour faire face à cette période d'activité très restreinte et l'incertitude sur la valorisation des actifs, qui complique les opérations de marché et l'intermédiation financière.

Dans cette lettre, Randal Quarles, président du FSB, relève que l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les marchés de crédit et les fonds d'investissement a " mis en lumière de potentielles vulnérabilités dans le secteur de l'intermédiation financière non-bancaire et le besoin de comprendre risques et implications pratiques qui en résultent" .

" Il est plus important que jamais de s'assurer que nous pouvons récolter les fruits de cette composante du système financier sans risquer la stabilité financière. Le FSB a formé un groupe de régulateurs de marché et de stratèges de politiques macroprudentielles afin de développer une proposition sur la façon dont doit s'organiser le travail sur le secteur de l'intermédiation financière non-bancaire à l'avenir (...) L'implémentation des recommandations dressées par le FSB en 2017 pour faire face aux vulnérabilités structurelles des activités de gestion d'actifs va se poursuivre. Le FSB, avec Iosco, évaluera si ces recommandations ont bien été mises en oeuvre et le G20 sera informé des résultats de cette évaluation" , indique Randal Quarles.