La NRC renouvelle la certification du modèle de réacteur AP1000 de Westinghouse jusqu'en 2066

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis:
* RENOUVELLE ET ACTUALISE LA CERTIFICATION DE LA CONCEPTION DU RÉACTEUR NUCLÉAIRE AP1000 DE WESTINGHOUSE
* AFFIRME QUE LA CONCEPTION ACTUALISÉE TIENT COMPTE DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES UNITÉS 3 ET 4 DE VOGTLE
* PRÉCISE QUE LA CERTIFICATION ACTUALISÉE VISE À RÉDUIRE LES EXAMENS RÉGLEMENTAIRES REDONDANTS ET À DIMINUER LES COÛTS D'AUTORISATION
* PRÉCISE QUE LA CERTIFICATION DE LA CONCEPTION DE L'AP1000 EST PROLONGÉE JUSQU'EN 2066
* PRÉCISE QUE LES FUTURS PROJETS AP1000 CONTINUERONT DE NÉCESSITER DES AUTORISATIONS SPÉCIFIQUES AU SITE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ
* PRÉCISE QUE CETTE DÉCISION N'AUTORISE PAS L'IMPLANTATION, LA CONSTRUCTION OU L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE
Texte source: COMMISSION DE RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRE DES ÉTATS-UNIS
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