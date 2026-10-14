La NRC renouvelle la certification du modèle de réacteur AP1000 de Westinghouse jusqu'en 2066

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Commission de réglementation nucléaire des États-Unis:

* RENOUVELLE ET ACTUALISE LA CERTIFICATION DE LA CONCEPTION DU RÉACTEUR NUCLÉAIRE AP1000 DE WESTINGHOUSE

* AFFIRME QUE LA CONCEPTION ACTUALISÉE TIENT COMPTE DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES UNITÉS 3 ET 4 DE VOGTLE

* PRÉCISE QUE LA CERTIFICATION ACTUALISÉE VISE À RÉDUIRE LES EXAMENS RÉGLEMENTAIRES REDONDANTS ET À DIMINUER LES COÛTS D'AUTORISATION

* PRÉCISE QUE LA CERTIFICATION DE LA CONCEPTION DE L'AP1000 EST PROLONGÉE JUSQU'EN 2066

* PRÉCISE QUE LES FUTURS PROJETS AP1000 CONTINUERONT DE NÉCESSITER DES AUTORISATIONS SPÉCIFIQUES AU SITE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ

* PRÉCISE QUE CETTE DÉCISION N'AUTORISE PAS L'IMPLANTATION, LA CONSTRUCTION OU L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE

Texte source: COMMISSION DE RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRE DES ÉTATS-UNIS