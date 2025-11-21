La nouvelle société Fortress Energy s'effondre à la suite d'une perte trimestrielle, les coûts d'intérêt élevés aggravant les problèmes d'endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
21 novembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O ont baissé de 17,2 % à 1,20 $ dans les échanges de l'après-midi
** La société affiche une perte nette de 293,4 millions de dollars au troisième trimestre, contre un bénéfice de 11,3 millions de dollars un an plus tôt
** Les dépenses d'intérêt du troisième trimestre ont triplé pour atteindre 210,6 millions de dollars, contre 71,1 millions de dollars l'année précédente ** NFE déclare dans un document que ses comptes ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation , mais la direction a averti qu'il y avait un "doute substantiel" sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités sans un nouveau financement ou une restructuration plus large
** En incluant les mouvements de la séance, NFE a baissé de 92% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer