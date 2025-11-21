 Aller au contenu principal
La nouvelle société Fortress Energy s'effondre à la suite d'une perte trimestrielle, les coûts d'intérêt élevés aggravant les problèmes d'endettement
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

21 novembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O ont baissé de 17,2 % à 1,20 $ dans les échanges de l'après-midi

** La société affiche une perte nette de 293,4 millions de dollars au troisième trimestre, contre un bénéfice de 11,3 millions de dollars un an plus tôt

** Les dépenses d'intérêt du troisième trimestre ont triplé pour atteindre 210,6 millions de dollars, contre 71,1 millions de dollars l'année précédente ** NFE déclare dans un document que ses comptes ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation , mais la direction a averti qu'il y avait un "doute substantiel" sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités sans un nouveau financement ou une restructuration plus large

** En incluant les mouvements de la séance, NFE a baissé de 92% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

