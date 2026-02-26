La nouvelle directrice générale de WPP simplifie le groupe publicitaire pour économiser 500 millions de livres d'ici à 2028

WPP va intégrer des agences sous le nom de "WPP Creative" pour réduire les coûts

WPP prévoit une baisse de son chiffre d'affaires, l'action est au plus bas depuis 1998

La directrice générale Rose met l'accent sur les données, l'IA et la collaboration pour la croissance

WPP WPP.L va regrouper ses agences en une seule société intégrée dans le cadre du plan de redressement de la nouvelle directrice générale Cindy Rose, visant un retour à la croissance en 2027 et 500 millions de livres (676 millions de dollars) d'économies annuelles d'ici l'année suivante.

WPP, qui était autrefois le plus grand groupe de publicité au monde, a été dépassé par le français Publicis PUBP.PA , qui s'est servi de son avance dans le domaine de l'analyse des données pour remporter des contrats importants.

Rose, qui est devenue directrice générale en septembre, réunira Ogilvy, VML et AKQA sous une nouvelle entité "WPP Creative" afin de réduire les doublons dans les back-offices et de mieux déployer les outils d'intelligence artificielle du groupe.

WPP Creative siègera aux côtés de WPP Media, WPP Production et WPP Enterprise Solutions dans la nouvelle structure.

"Aujourd'hui, nous dévoilons un plan audacieux pour un WPP plus simple, plus intégré et adapté à l'avenir", a déclaré Mme Rose.

Mais les perspectives à court terme restent sombres.

WPP a prévu une baisse à un chiffre, moyenne ou élevée, de son chiffre d'affaires à périmètre constant moins les coûts répercutés au premier semestre 2026, ce qui est pire que ce que prévoyaient les analystes.

Publicis a prévu une croissance organique de 4 % à 5 % pour 2026.

Les actions de WPP, qui ont perdu 64 % de leur valeur au cours des 12 derniers mois, ont chuté de 10 % à 245 pence, leur niveau le plus bas depuis 1998.

Les analystes de Citi ont déclaré que le plan pourrait porter ses fruits, mais compte tenu de la sous-performance de WPP, les investisseurs voulaient voir la preuve d'une reprise organique.

LANCEMENT DE PROCESSUS DE VENTE FORMELS

Mme Rose a refusé de préciser où les emplois seraient supprimés et quelles activités seraient vendues, mais elle a indiqué que des actifs avaient déjà été identifiés et qu'un processus formel avait été lancé.

Elle a déclaré qu'elle renforçait son engagement envers les marques des agences de WPP et qu'elle les armait avec l'ensemble des données et des capacités d'IA de WPP.

Les créatifs seront récompensés sur la performance globale de WPP plutôt que sur les agences individuelles, afin d'encourager la collaboration et de mettre fin à la pratique de longue date des agences WPP qui se dressent les unes contre les autres.

Mme Rose a déclaré que ce changement fonctionnait déjà, WPP se classant en tête des nouvelles affaires au quatrième trimestre pour la première fois depuis 2020, selon JP Morgan.

La dynamique s'est poursuivie en 2026, avec des contrats signés par Jaguar Land Rover, Estee Lauder et d'autres qui dépassent déjà le total de 2025, a-t-elle ajouté.

Le groupe, fondé par Martin Sorrell, a fait état d'une baisse de 5,4 % du chiffre d'affaires à périmètre constant moins les coûts répercutés, connu sous le nom de chiffre d'affaires net, en 2025. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 23 % pour atteindre 1,32 milliard de livres.

(1 $ = 0,7394 livres)