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La Norvège propose jusqu'à 70 nouveaux permis de forage pétrolier et gazier
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour à partir du quatrième paragraphe pour inclure l'approbation des plans de développement de trois gisements de gaz)

Le gouvernement norvégien a annoncé mardi qu'il proposait 70 nouveaux blocs aux entreprises énergétiques pour l'exploration pétrolière et gazière dans le cadre de son cycle annuel d'octroi de licences, alors que le pays cherche à prolonger la durée de vie de son industrie pétrolière.

Les nouveaux blocs comprennent 38 zones en mer de Barents, 10 zones en mer de Norvège et 22 zones en mer du Nord, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 1er septembre et les attributions définitives attendues début 2027.

Les cycles annuels d'octroi de licences pour de nouvelles zones d'exploration offshore, dans le cadre de l'« APA », sont au cœur de la stratégie de la Norvège visant à prolonger la production de pétrole et de gaz pour les décennies à venir, bien que l'on s'attende généralement à une baisse de l'activité dans les années à venir.

Le ministère de l’Énergie a également déclaré avoir approuvé un plan de développement présenté par ConocoPhillips

COP.N et ses partenaires visant à rouvrir les champs d’Albuskjell, de Vest Ekofisk et de Tommeliten Gamma, qui avaient été fermés en 2019.

Selon les entreprises, ces actifs en fin de vie contiennent encore entre 90 et 120 millions de barils équivalent pétrole en gaz naturel et en condensats.

Les investissements devraient s'élever à 19 milliards de couronnes norvégiennes (2,05 milliards de dollars), la production devant démarrer en 2028 et se poursuivre jusqu'en 2048, a indiqué le ministère.

(1 $ = 9,2619 couronnes norvégiennes)

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