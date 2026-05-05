La Norvège propose 70 nouveaux permis de forage pétrolier et gazier

Le gouvernement norvégien a annoncé mardi qu'il ouvrait 70 nouveaux gisements gaziers et pétroliers à l'exploration dans le cadre de son appel d'offres annuel, alors que le pays cherche à prolonger la durée de vie de son industrie pétrolière.

Sont proposées 38 zones en mer de Barents, 10 zones en mer de Norvège et 22 en mer du Nord. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er septembre et les attributions définitives sont attendues début 2027.

Les cycles annuels d'attribution de zones prédéfinies pour de nouvelles surfaces d'exploration offshore sont au cœur de la stratégie de la Norvège visant à prolonger la production de pétrole et de gaz pour les décennies futures, même si une baisse d'activité est attendue dans les années à venir.

(Rédigé par Terje Solsvik, version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)