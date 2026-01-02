La Norvège prend de l'avance dans la course aux véhicules électriques : les ventes de voitures atteignent 96 % de véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les VE occupent une part record de 95,9 % du marché automobile norvégien en 2025

*

En décembre, 97,6 % des nouvelles voitures étaient entièrement électriques

*

Tesla est la marque la plus vendue pour la cinquième année consécutive

*

Les voitures chinoises augmentent leur part de marché

*

Les constructeurs automobiles et les acheteurs se sont précipités pour éviter la hausse de la taxe sur les véhicules électriques en janvier

par Marie Mannes

Presque toutes les nouvelles voitures immatriculées en Norvège l'année dernière étaient entièrement électriques, ont montré les données officielles vendredi, avec en tête les ventes en plein essor de Tesla

TSLA.O , alors que le pays nordique consolide sa position de leader mondial dans l'élimination progressive des véhicules à essence et à diesel.

Le passage rapide de la Norvège, pays producteur de pétrole, aux véhicules à batterie contraste avec le reste de l'Europe, où la faible demande pour les VE a incité l'Union européenne le mois dernier à inverser son interdiction prévue pour 2035 des voitures à moteur à combustion interne.

Grâce aux incitations fiscales, 95,9 % de toutes les nouvelles voitures immatriculées en Norvège en 2025 étaient des VE, ce chiffre atteignant presque 98 % en décembre. Le chiffre annuel est en hausse par rapport aux 88,9 % de 2024, selon les données de la Fédération routière norvégienne (OFV).

Un nombre record de 179 549 nouvelles voitures ont été immatriculées en Norvège au cours de l'année, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2024, a déclaré l'OFV.

LES TAXES SUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES VONT AUGMENTER

Tesla a été la marque automobile la plus vendue en Norvège pour la cinquième année consécutive, avec une part de marché de 19,1 %, suivie par Volkswagen VOWG_p.DE à 13,3 % des immatriculations et Volvo Cars VOLCARb.ST à 7,8 %.

Mené par le crossover grand public Model Y, Tesla a vendu 27 621 voitures en Norvège en 2025, plus qu'aucun autre constructeur automobile n'a vendu dans le pays en une seule année , surmontant une réaction négative des consommateurs qui pèse sur la marque dans une grande partie de l'Europe en raison du soutien du directeur général Elon Musk pour les partis d'extrême droite et de son soutien au président américain Donald Trump.

Les voitures produites en Chine détenaient une part de marché de 13,7 % en Norvège en 2025, contre 10,4 % l'année précédente, sous l'impulsion du constructeur automobile BYD

1211.HK 002594.SZ qui a plus que doublé le nombre de voitures qu'il a vendues dans le pays nordique.

La Norvège, qui a commencé à taxer les VE en 2023, a annoncé en octobre qu'elle ajouterait jusqu'à 5 000 dollars de taxe sur la valeur ajoutée par véhicule à partir du 1er janvier 2026, ce qui a déclenché une ruée parmi les acheteurs et les constructeurs automobiles pour devancer la date limite de 2025.

"Ce que nous avons fait très rapidement, c'est réorienter un certain nombre de voitures qui n'étaient pas initialement destinées à la Norvège, afin de les faire venir plus rapidement", a déclaré à Reuters Per Gunnar Berg, directeur général de Ford Norvège F.N .

LA CAROTTE ET LE BÂTON PROPULSENT LE VIRAGE EV DE LA NORVEGE

Alors que certaines mesures incitatives en faveur des VE ont été réduites, le gouvernement a également ajouté des frais aux voitures à essence et diesel pour les rendre plus chères, a déclaré Christina Bu, directrice de l'association norvégienne des VE.

"C'est souvent mal compris en dehors de la Norvège - ils pensent tous qu'il s'agit d'exonérations fiscales et d'incitations, mais il s'agit aussi beaucoup du fouet", a déclaré Mme Bu. "Les voitures à moteur à combustion interne sont en quelque sorte taxées pour ne plus fonctionner."

Les quelques voitures à carburant fossile immatriculées en 2025 étaient pour la plupart des véhicules spécialisés tels que les véhicules accessibles en fauteuil roulant ou ceux utilisés par la police et d'autres premiers intervenants, ainsi que quelques modèles hybrides et voitures de sport.

Les VE coûtant moins de 300 000 couronnes norvégiennes (29 831,75 $) resteront exonérés de TVA en 2026, ce qui pourrait donner un coup de pouce aux petites voitures, selon les dirigeants.

"Je pense que les changements fiscaux accéléreront le retour des voitures compactes, qui dominaient la Norvège et l'Europe", a déclaré M. Berg de Ford.

Ulf Tore Hekneby, directeur de Harald A Moller, qui importe des véhicules Volkswagen, Audi, Skoda et CUPRA, a déclaré que davantage de modèles à moteur à combustion seraient lancés en version électrique et que son entreprise avait réussi à obtenir plus de voitures à la fin de l'année dernière en s'arrangeant avec les usines pour accélérer la production et donner la priorité à la Norvège dans l'attribution de la production.

"Il y aura un grand nombre de nouveaux lancements de nos marques pour les voitures compactes, nous aurons donc une nouvelle gamme que nous n'avons pas eue depuis de nombreuses années", a déclaré M. Hekneby.

(1 $ = 10,0564 couronnes norvégiennes)