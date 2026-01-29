La Norvège attribue un contrat de défense de 2 MdsUSD à Hanwha Aerospace
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:33
Le gouvernement norvégien a officialisé la signature d'un contrat de 2 milliards de dollars avec le groupe de défense sud-coréen Hanwha Aerospace pour l'acquisition de systèmes d'artillerie à longue portée, rapporte Reuters.
Dans un contexte de tensions accrues avec la Russie et sous la pression de l'administration américaine pour augmenter les dépenses militaires des membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Oslo a sélectionné le système Chunmoo. Ce dernier a été préféré au système HIMARS (système de roquettes d'artillerie à haute mobilité) de Lockheed Martin.
Selon le ministre de la Défense, Tore Sandvik, "Hanwha livrera les unités de lancement et le matériel d'entraînement en 2028 et 2029, puis les missiles en 2030 et 2031". Ce choix stratégique souligne l'importance cruciale de l'artillerie de précision sur le champ de bataille moderne, une leçon tirée directement du conflit en Ukraine.
