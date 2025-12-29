 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La NNPC du Nigeria envisage de vendre des participations dans certains actifs pétroliers et gaziers et lance un appel d'offres, selon un document
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isaac Anyaogu

NNPC Limited, l'entreprise publique d'énergie du Nigeria, premier producteur de pétrole africain, envisage de vendre des participations dans certains de ses actifs pétroliers et gaziers et a lancé un appel d'offres, selon un document d'invitation vu par Reuters lundi.

La NNPC possède certains actifs en propre et d'autres en partenariat avec des compagnies pétrolières internationales, dont Shell SHEL.L , Chevron CVX.N , Eni ENI.MI et TotalEnergies TTEF.PA . Le document n'indique pas le montant qu'il vise à lever ni la taille des participations proposées, et la NNPC n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La NNPC avait précédemment présenté des plans visant à vendre au moins 25 % des actions qu'elle détient dans certains champs pétroliers et gaziers, soit par des désinvestissements complets, soit par des réductions de participation, dans le cadre d'une stratégie d'optimisation du portefeuille. Les syndicats du secteur pétrolier se sont opposés au projet.

Selon le document d'invitation, qui a été distribué à la fin de la semaine dernière, les soumissionnaires intéressés doivent s'inscrire en ligne avant le 10 janvier, après quoi une présélection sera effectuée et les entreprises qualifiées auront accès à une salle de données virtuelle sécurisée.

La présélection sera basée sur la capacité technique et financière, suivie de l'évaluation des documents, des négociations et des approbations réglementaires.

Le Nigeria s'est efforcé d'augmenter sa production de brut et d'attirer les investissements. Il vise une croissance progressive grâce à la production de champs onshore marginaux libérés par les entreprises internationales.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
150,060 USD NYSE -0,37%
ENI
16,032 EUR MIL +0,45%
Gaz naturel
4,37 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,15 USD Ice Europ +2,22%
Pétrole WTI
58,26 USD Ice Europ +2,39%
SHELL
2 710,250 GBX LSE +0,45%
TOTALENERGIES
56,0400 EUR Euronext Paris +0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank