La NHTSA ouvre une enquête sur 583 600 véhicules Honda pour des problèmes de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la deuxième enquête et de détails dans l'ensemble du document)

L'administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a lancé des enquêtes distinctes sur environ 583 600 véhicules Honda 7267.T concernant des défauts potentiels impliquant des avertissements de ceinture de sécurité arrière et des déploiements involontaires d'airbags.

Le régulateur examine 142 600 unités du SUV Honda Pilot 2023-2024 pour un possible dysfonctionnement du système d'alerte de ceinture de sécurité arrière, qui pourrait alerter incorrectement les conducteurs sur l'utilisation de la ceinture de sécurité du passager.

Une deuxième enquête couvre 441 000 unités du monospace Honda Odyssey 2018-2022, à la suite de plaintes selon lesquelles les airbags latéraux se sont déployés de manière inattendue alors que le véhicule était en mouvement, y compris lors d'incidents liés à des nids-de-poule.

"Le déploiement involontaire des airbags alors qu'un véhicule est en mouvement peut entraîner des blessures ou une distraction du conducteur, ce qui peut entraîner une collision", a déclaré la NHTSA.

La NHTSA n'a pas émis de rappel et évalue la portée et la gravité des problèmes.