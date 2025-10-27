La NHTSA ouvre une enquête sur 286 000 véhicules GM en raison d'un possible problème de défaillance du moteur

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête sur 286 000 véhicules GM GM.N aux États-Unis en raison d'un possible problème de défaillance du moteur, a déclaré le régulateur de la sécurité lundi.