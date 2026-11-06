La New York Times Company serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir Letterboxd pour environ 330 millions de dollars, selon le NYT

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La société The New York Times Company

NYT.N serait en pourparlers exclusifs en vue d’acquérir Letterboxd, une plateforme sociale dédiée au cinéma, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 330 millions de dollars, a rapporté jeudi le New York Times, citant deux sources proches des discussions.

Un accord permettrait au groupe médiatique de poursuivre son expansion au-delà de son cœur de métier, l'information, après avoir notamment racheté le site sportif The Athletic, le service de tests de produits Wirecutter et le jeu Wordle. La société a gagné 420 000 abonnés exclusivement numériques au troisième trimestre, portant le nombre total d'abonnés payants à 13,8 millions.

Aucun accord n’a encore été conclu et les négociations pourraient encore échouer, précise l’article. Le prix envisagé valoriserait Letterboxd à plus de 20 fois ses bénéfices prévisionnels pour cette année, estimés à environ 15 millions de dollars, selon le journal.

La New York Times Company n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Letterboxd n’a pas immédiatement répondu à une demande de réaction en dehors des heures de bureau habituelles.

Lancé en 2011 par Matthew Buchanan et Karl von Randow, Letterboxd a connu une croissance rapide depuis 2020, atteignant 30 millions d’utilisateurs, et est particulièrement populaire auprès des cinéphiles de la génération Z, qui sont plus enclins que les autres générations à se rendre au cinéma, selon Statista, un site web de recherche en ligne.

La Times Company et Letterboxd auraient discuté de la possibilité de maintenir Buchanan et von Randow à la tête de l’entreprise, les fondateurs étant placés sous la responsabilité d’un dirigeant de la Times Company, précise l’article.

La société mère de Letterboxd travaille avec la banque d’investissement LionTree sur une vente potentielle, précise l’article. Les studios de cinéma A24 et Sony figuraient parmi les acheteurs potentiels, mais A24 s’est ensuite retiré en raison de l’augmentation des attentes en matière de prix, ajoute l’article.

La New York Times Company intégrerait sa technologie publicitaire aux systèmes de Letterboxd, selon l’article , qui ajoute que la plateforme cinématographique devrait continuer à fonctionner comme un site autonome dans un avenir proche.