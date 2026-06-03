La nervosité gagne les Bourses européennes

Les marchés actions européens évoluent en baisse mercredi, les investisseurs restant préoccupés par l'escalade des tensions au Moyen-Orient et par les signes croissants de ralentissement de l'économie mondiale. Peu après 10h30, le CAC 40 se replie de 0,29% à 8 181 points et l'Euro Stoxx 50 de 0,36%. Francfort recule de 0,75%.

Le regain des tensions dans le golfe Persique continue de soutenir l'aversion au risque après de nouveaux affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran. Selon Washington, Téhéran a tiré des missiles balistiques contre des bases américaines à Bahreïn et au Koweït, tandis que l'armée américaine affirme avoir frappé des installations militaires iraniennes et neutralisé un pétrolier qui tentait de forcer le blocus imposé aux ports iraniens. L'aéroport international du Koweït a par ailleurs été touché par des drones iraniens, selon les autorités locales, faisant plusieurs blessés et entraînant la suspension temporaire du trafic aérien.

Les tensions géopolitiques alimentent les craintes concernant l'approvisionnement énergétique mondial et leurs répercussions sur l'activité économique. Dans son dernier rapport trimestriel, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a ainsi abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2026, estimant que la hausse des prix de l'énergie et des engrais pourrait peser durablement sur l'économie mondiale.

Sur le front des matières premières, le Brent avance de plus de 2% à 98,30 dollars.

Par ailleurs, l'administration Trump a proposé l'instauration de droits de douane d'au moins 10% sur les importations en provenance de 60 partenaires commerciaux à l'issue d'une enquête sur le travail forcé, une mesure susceptible de raviver les tensions commerciales et d'alimenter les inquiétudes des marchés concernant les perspectives de croissance mondiale.

Les dernières enquêtes d'activité publiées mercredi confirment par ailleurs le ralentissement observé en Europe. En France, l'activité du secteur privé des services s'est contractée en mai à son rythme le plus marqué depuis cinq ans et demi. L'indice PMI définitif des services, publié par S&P Global et HCOB, est ressorti à 44,3 points, contre 46,5 en avril. Les entreprises interrogées évoquent notamment une demande atone et une hausse des coûts dans un contexte marqué par la guerre en Iran.

La situation demeure également fragile à l'échelle de la zone euro. L'indice PMI composite HCOB, compilé par S&P Global, s'est établi à 48,5 points en mai, contre 48,8 en avril. Toujours inférieur au seuil de 50 points qui sépare expansion et contraction de l'activité, l'indicateur signale une baisse modérée de l'activité économique, dont le rythme est le plus marqué depuis un an et demi.

Les investisseurs attendent désormais la publication du Livre beige de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui fournira un nouvel aperçu de la conjoncture économique aux Etats-Unis avant la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale, prévue les 16 et 17 juin.

Des valeurs en mouvement

Dans l'actualité des entreprises, Inditex ( 5%) brille à Madrid dans le sillage d'une publication trimestrielle robuste.

A Paris, Air France-KLM ( 0,57%) a de son côté déclaré que ses compagnies Air France, KLM et Transavia seraient en mesure d'assurer le transport de l'ensemble de leurs clients durant la saison estivale.

Nanobiotix (-1,28%) a indiqué que son augmentation de capital lui permettait de prolonger sa visibilité financière jusqu'en 2029.

Air Liquide ( 1,28%) a annoncé un investissement de 200 millions d'euros en Corée du Sud afin d'accompagner SK hynix dans la production de puces mémoire destinées aux applications d'intelligence artificielle, tandis qu'Inditex, propriétaire de Zara, a fait état d'une accélération de la croissance de ses ventes en mai malgré un environnement économique difficile.

Sur le marché des changes, l'euro fléchit de 0,08% à 1,1611 dollar.