La Bourse de Paris en repli prudent, rattrapée par la guerre au Moyen-Orient

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La Bourse de Paris se replie mercredi, les investisseurs misant sur la prudence, rattrapés par les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient (pétrole, inflation, taux).

Vers 11H00, l'indice CAC 40 perdait 22,27 points (-0,27%) à 8.186,15 points.

La veille, le panier des 40 principales valeurs boursières françaises a progressé de 0,77%, en hausse de 62,50 points, clôturant à 8.209,09 points.

Comme les autres places boursières mondiales, Paris avait regardé mardi du côté des espoirs de l'intelligence artificielle (IA) plutôt que vers le Moyen-Orient, où le bruit des armes éclipse l'espoir d'un accord de paix rapide.

Tout autre est l'ambiance mercredi "alors que le pétrole progressait pour la troisième séance consécutive après des échanges de tirs entre les Etats-Unis et l’Iran, sur fond de tensions croissantes", a résumé Neil Wilson, analyste de la plate-forme d'investissements Saxo.

Vers 10H30, le pétrole Brent de la mer du nord se rapprochait de nouveau du seuil des 100 dollars (98,27, +2,36%), tout comme le WTI américain (96,14 dollars +2,54%).

"Les droits de douane refont à nouveau surface", a ajouté Neil Wilson, en rappelant que "le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) a proposé de nouveaux droits de douane d'au moins 10% sur les importations en provenance de 60 partenaires commerciaux, dont le Canada, le Mexique, l'UE, Taïwan et le Royaume-Uni".

Le marché parisien intègre également l'accélération de l'inflation dans la zone euro (+3,2% en mai sur un an), qui va conduire la Banque centrale européenne (BCE) à relever ses taux de 2 à 2,25% la semaine prochaine, de l'avis général des analystes.

- Soitec en tête

Au sein du CAC 40, le titre de STMicroelectronics reculait légèrement (-0,26%), en raison de prises de bénéfice marginales, après sa flambée de la veille (15,11%, à 68,26 euros).

Soitec (matériaux pour semi-conducteurs) enregistrait la meilleure performance du jour (+5,62% à 161,65 euros) sur un indice élargi.

Dans le secteur pharmaceutique, la biotech Abivax soufflait (+0,55% à 63,45 euros), après son dévissage de mardi (-43,56% à 63,10 euros). Le groupe a présenté les résultats d'une étude confirmant l'efficacité durable de son traitement expérimental de la rectocolite hémorragique, maladie inflammatoire chronique.

Mais "des cas rares et isolés de tumeurs malignes, jugés sans rapport avec le traitement, ont été signalés. Ces événements ont semé le doute et ont pesé sur le cours de l'action", ont expliqué les analystes de Stifel.

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