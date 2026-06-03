Duralex: l'ancien directeur général et son fils contestent leurs licenciements

François Marciano, alors directeur général de la verrerie Duralex, à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), le 31 juillet 2024 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

L'ancien directeur général de la verrerie Duralex, François Marciano, figure emblématique de la reprise en coopérative par les salariés, et son fils Antoine, qu'il avait nommé directeur financier, vont contester devant les prud'hommes leurs licenciements, a annoncé mercredi leur avocat à l'AFP.

Mi-avril, M. Marciano avait soudainement quitté Duralex, une entreprise confrontée à des difficultés de trésorerie qui a depuis été placée en redressement judiciaire.

Il avait été remplacé par Peggy Sadier, qui occupait jusque-là les fonctions de directrice marketing et commerciale, l'entreprise évoquant alors dans un communiqué laconique un "départ à la retraite prévu à la fin du mois".

"On est focalisés sur nos sujets", avait répondu la nouvelle directrice générale Peggy Sadier à l'AFP. François Marciano "part en retraite, je prends la suite et j'en suis ravie", s'était contentée d'ajouter Mme Sadier.

Une explication "complètement bidon", dénonce aujourd'hui l'avocat de M. Marciano, Me Pierre Lalanne. Son client aurait été "mis à pied", puis notifié de son licenciement fin-avril "en trois minutes". Son fils Antoine, qu'il avait nommé au poste de directeur financier, aurait connu le même sort, selon lui.

"Les sorties de François et d'Antoine Marciano sont des licenciements pour faute grave, particulièrement brutaux et qui ne reposent sur aucun élément tangible", a estimé Me Lalanne auprès de l'AFP, estimant qu'ils "semblent s'inscrire dans une stratégie que seuls les décideurs peuvent comprendre".

Ces licenciements "n'ont aucun lien avec avec les difficultés économiques, ni avec les prétendues fautes de gestion relayées dans la presse depuis plusieurs semaines", a-t-il ajouté.

Une source proche du dossier avait par exemple indiqué à l'AFP que les compétences d'Antoine Marciano au poste de directeur financier "n'avaient pas été démontrées".

"Nous engageons de manière imminente deux procédures devant le conseil des prud'hommes et envisageons dans un second temps, une procédure au tribunal de commerce", a précisé Me Lalanne.

En difficulté, Duralex, fondée en 1945 et connue pour ses verres réputés incassables, connaît son cinquième redressement judiciaire en une vingtaine d'années.

Environ 60% des 243 salariés de son unique usine, à La Chapelle-Saint-Mesmin, près d'Orléans, ont investi dans la coopérative.