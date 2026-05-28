La néobanque Dave s'envole avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap

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28 mai - ** Les actions de la plateforme fintech de néobanque Dave ( DAVE.O ) ont progressé de 7,2 % à 274,80 $ en début de séance jeudi, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P 600 SmallCap ( .SPCY ) la semaine prochaine ** DAVE remplacera American Woodmark AMWD.O dans l'indice SPCY à compter du lundi 1er juin, ont annoncé les indices S&P Dow Jones mercredi en fin de journée ** Les fabricants de meubles MasterBrand MBC.N et AMWD ont finalisé leur fusion de 3,6 milliards de dollars

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a déclaré dans une note qu'elle s'attendait à une demande passive nette de 1,5 million d'actions DAVE, soit 2,6 jours de demande d'achat, sur la base d'un volume quotidien moyen de 580 000 actions sur trois mois

** Basée à Los Angeles, en Californie, DAVE compte environ 12,8 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 3,5 milliards de dollars

** Les 11 courtiers attribuent tous à l'action la note « achat fort » ou « achat »; le cours cible médian est de 341 $, selon les données de LSEG

** Le titre a désormais bondi de 58 % depuis le début du trimestre, ce qui porte sa hausse à 24 % depuis le début de l'année