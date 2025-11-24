La Nasa réduit le contrat du Boeing Starliner et rend les deux dernières missions optionnelles

(Ajout de l'historique et du contexte du paragraphe 2)

La Nasa et Boeing BA.N révisent le contrat relatif au vaisseau spatial Starliner afin de réduire le nombre de missions de six à quatre, a déclaré l'agence spatiale américaine dans un communiqué lundi.

Le contrat initial de 4,5 milliards de dollars, attribué à Boeing dans le cadre du programme Commercial Crew de la Nasa, prévoyait six vols opérationnels post-certification de la capsule Starliner.

Avec la dernière modification, la Nasa a désigné les deux vols restants comme optionnels.

Depuis des années, le programme Starliner est entravé par des retards, des défauts techniques et des dépassements de coûts.

La prochaine mission du Starliner se fera sans équipage, a déclaré la Nasa, marquant le troisième test de ce type dans un effort de développement qui a coûté à Boeing plus de 2 milliards de dollars depuis 2016.

Des problèmes liés au système de propulsion de la capsule lors de sa dernière mission l'année dernière ont contraint son premier équipage à rester à bord de la Station spatiale internationale pendant environ neuf mois.

La prochaine mission, connue sous le nom de Starliner-1, livrera du fret à la Station spatiale internationale, a ajouté la Nasa. Boeing et la Nasa visent un vol au plus tôt en avril 2026.