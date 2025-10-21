La Nasa ouvre le contrat de l'atterrisseur lunaire de SpaceX à des concurrents en raison des retards du vaisseau Starship

Le chef de la Nasa déclare que SpaceX est en retard sur le calendrier du programme lunaire

Blue Origin, Lockheed Martin et d'autres sociétés concurrentes s'intéressent à ce contrat

Musk écarte la perspective d'une nouvelle rivalité

par Joey Roulette

La Nasa a déclaré lundi qu'elle ouvrait le principal contrat d'alunissage américain à d'autres soumissionnaires parce que SpaceX d'Elon Musk a connu des retards croissants avec son atterrisseur lunaire Starship.

Cette décision ouvre la voie à des rivaux tels que Blue Origin de Jeff Bezos pour s'emparer d'une mission très médiatisée visant à faire atterrir les premiers astronautes sur la lune depuis un demi-siècle.

"Je suis en train d'ouvrir ce contrat. Je pense que des entreprises comme Blue seront impliquées, et peut-être d'autres", a déclaré Sean Duffy, directeur par intérim de l'agence spatiale américaine et secrétaire d'État aux transports, lors de l'émission "Fox & Friends" sur Fox News.

Les commentaires de M. Duffy font suite à des mois de pressions croissantes au sein de la Nasa pour accélérer son programme lunaire Artemis et pousser SpaceX à progresser davantage sur son atterrisseur lunaire Starship, tandis que la Chine progresse vers son propre objectif d'envoyer des humains sur la lune d'ici 2030.

Il s'agit d'un changement majeur dans la stratégie lunaire de la Nasa, qui ouvre une nouvelle période de concurrence dans le programme d'alunisseur avec équipage, deux ans seulement avant la date prévue pour l'alunissage. Blue Origin est largement pressenti pour concourir pour la mission, tandis que Lockheed Martin LMT.N a indiqué qu'il convoquerait une équipe industrielle pour répondre à l'appel de la Nasa.

Starship, choisi par la Nasa en 2021 dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 4,4 milliards de dollars, est confronté à l'échéance de 2027 pour l'alunissage, et les conseillers de l'agence estiment qu'il pourrait prendre des années de retard sur le calendrier, en raison de priorités concurrentes. Musk considère Starship comme un élément crucial pour le lancement de lots plus importants de satellites Starlink dans l'espace et pour le transport éventuel d'humains vers Mars, entre autres missions.

"Ils font des choses remarquables, mais ils sont en retard sur le calendrier", a déclaré M. Duffy à propos du travail de SpaceX sur l'atterrisseur lunaire, ajoutant que le président Donald Trump souhaite que la mission ait lieu avant la fin de son mandat à la Maison Blanche en janvier 2029.

Il s'agit d'un changement important sous la direction intérimaire de l'agence, et alors que la Maison Blanche et M. Duffy commencent à rouvrir le processus de nomination d'un administrateur permanent. L'entrepreneur milliardaire et client-astronaute de SpaceX Jared Isaacman, un allié de Musk, est en pourparlers pour récupérer sa nomination qui avait été supprimée par Trump au cours de l'été.

M. Musk a écarté le spectre d'une concurrence accrue dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"SpaceX avance comme l'éclair par rapport au reste de l'industrie spatiale", a écrit le directeur général de SpaceX sur X, en réponse à un utilisateur lundi. "De plus, Starship finira par s'occuper de toute la mission sur la Lune. Notez bien ce que je dis"

La mission impliquant SpaceX, Artemis 3, serait le premier alunissage humain depuis Apollo 17 en 1972. La société spatiale de Bezos, Blue Origin, dont l'atterrisseur Blue Moon est en cours de développement, a un contrat similaire pour l'alunissage attribué par la Nasa en 2023, mais pour des missions lunaires Artemis ultérieures. L'entreprise a protesté contre la décision initiale de la Nasa de ne choisir SpaceX qu'en 2021 et s'est battue pendant des années pour convaincre l'agence et les législateurs de sélectionner une autre proposition en guise de redondance.

La référence faite par M. Duffy à Blue Origin lundi suggère que l'entreprise spatiale de M. Bezos pourrait concourir pour Artemis 3.

Blue Origin développe son atterrisseur Blue Moon en Floride, sans grande attention de la part du public, dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars. SpaceX développe Starship au Texas dans le cadre d'une campagne d'essais et d'échecs de missions de démonstration, mais la Nasa est devenue mal à l'aise en raison du manque de progrès dans le développement de l'atterrisseur lunaire.

Interrogé sur les remarques de M. Duffy, un porte-parole de la Nasa a déclaré que l'agence avait demandé à SpaceX et à Blue Origin de présenter des plans d'atterrissage accéléré sur la Lune avant le 29 octobre.

"La Nasa va également demander à l'ensemble de l'industrie spatiale commerciale de présenter des plans sur la manière dont la Nasa peut augmenter la cadence de sa mission sur la Lune", a déclaré le porte-parole.

Dans une déclaration à Reuters, Bob Behnken, vice-président de l'exploration et de la stratégie technologique de l'unité spatiale de Lockheed Martin, a déclaré que l'entreprise avait mené cette année "une analyse technique et programmatique importante pour les atterrisseurs lunaires humains".

"Nous avons travaillé avec une équipe interprofessionnelle d'entreprises et, ensemble, nous sommes impatients de répondre à la demande du secrétaire Duffy afin d'atteindre les objectifs lunaires de notre pays", a déclaré M. Behnken, astronaute de la Nasa à la retraite. Le programme Artemis de la Nasa, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, est une série de missions impliquant plusieurs contractants et visant à ramener des humains sur la Lune pour y assurer une présence à long terme. Artemis 3 a été planifié pour 2027 avec le vaisseau Starship de SpaceX.

Artemis 2 , un vol de 10 jours autour de la lune et retour impliquant des systèmes construits par Boeing BA.N , Northrop Grumman NOC.N et Lockheed Martin LMT.N , est en bonne voie pour avril et pourrait être avancé à février, a-t-il ajouté. Bezos et Dave Limp, directeur général de Blue Origin, auraient discuté avec Trump au cours de l'été, lorsque le président républicain s'est disputé avec Musk, un partisan de l'élection de 2024 qui a été désigné pour diriger les efforts visant à réduire le gouvernement fédéral, connu sous le nom de DOGE.

Les représentants de SpaceX et de Blue Origin n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.