La NASA indique à CNBC que la rampe de lancement de Blue Origin pourrait ne pas être remise en service avant 2028

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La rampe de lancement de Blue Origin, endommagée par la récente explosion de la fusée New Glenn, pourrait ne pas être remise en état avant 2028, a déclaré lundi à CNBC l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman.