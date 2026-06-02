La NASA indique à CNBC que la rampe de lancement de Blue Origin pourrait ne pas être remise en service avant 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La rampe de lancement de Blue Origin, endommagée par la récente explosion de la fusée New Glenn, pourrait ne pas être remise en état avant 2028, a déclaré lundi à CNBC l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman.
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